Hoa hậu Xuân Hạnh đón tuổi 25, sẵn sàng cho hành trình nghệ thuật nghiêm túc

Đón tuổi mới, Hoa hậu Xuân Hạnh lựa chọn hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính trong bộ ảnh sinh nhật. Sau dấu ấn tại Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023, cô từng bước mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, từ trình diễn đến âm nhạc và điện ảnh.

Trong bộ ảnh đón tuổi 25, Xuân Hạnh xuất hiện với hình ảnh mềm mại, ngọt ngào nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Thay vì những tạo hình lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện, nàng hậu lựa chọn phong cách gần gũi, tự nhiên, thể hiện một khía cạnh khác trong hình ảnh cá nhân.

Ở tuổi 25, Xuân Hạnh mong muốn chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh và lựa chọn hướng phát triển sự nghiệp. Thay vì chỉ gắn với danh hiệu hoa hậu, cô đang từng bước thử sức ở những lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư chuyên môn, trong đó âm nhạc là hướng đi được ưu tiên trong thời gian tới.

Sau hai năm trải nghiệm, Xuân Hạnh nhận thấy bản thân đã sẵn sàng dành nhiều tâm sức hơn cho con đường ca hát. Những lời mời biểu diễn gần đây, đặc biệt là các cơ hội hợp tác với vai trò ca sĩ, giúp cô có thêm động lực để xác định âm nhạc là một trong những hướng phát triển trọng tâm.

Bước sang tuổi mới, Xuân Hạnh dự định sớm ra mắt một series âm nhạc, chia sẻ về thế giới âm nhạc bên trong mình và cách những giai điệu đã nuôi dưỡng tâm hồn qua từng giai đoạn cuộc sống. Dự án được định hướng gắn kết âm nhạc với những khoảnh khắc đời thường, mang tinh thần tự do và mộc mạc.

Không dừng lại ở âm nhạc, Xuân Hạnh còn có cơ hội thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Việc tham gia dự án Hộ Linh Tráng Sĩ cùng một bộ phim hiện đang trong quá trình ghi hình mở ra những trải nghiệm mới, giúp cô tiếp cận với môi trường làm phim và khám phá thêm khả năng của bản thân ở một lĩnh vực nghệ thuật khác.