3 loại nước uống làm da sáng hồng rạng rỡ

Ba món nước uống dưỡng nhan đặc biệt mà bạn chắc chắn sẽ muốn thử là: nước dừa, trà xanh và nước cam quýt.

Trên thực tế, có một số loại đồ uống giàu chất dinh dưỡng có thể đưa làn da của bạn lên một tầm cao mới nếu bạn nhâm nhi chúng thường xuyên.

Để có được làn da tươi sáng, trẻ trung, thì việc cần làm không chỉ đơn giản là thoa các sản phẩm phù hợp lên da mặt. Mặc dù việc xây dựng quy trình chăm sóc da chống lão hóa của bạn chắc chắn là quan trọng, nhưng cũng cần phải xem xét những gì bạn đang đưa vào cơ thể, vì chế độ ăn uống của bạn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của làn da. Điều này không chỉ bao gồm những gì bạn ăn, mà còn bao gồm những gì bạn uống. Tất nhiên, bạn có thể đã biết rằng hydrat hóa dồi dào là điều cần thiết - nhưng cần cân nhắc rằng mình có thể hydrat hóa cơ thể từ bên trong đủ chưa?

Nước dừa

Tiến sĩ da liễu Cory Gaskins nói: "Nước dừa là chất lỏng trong suốt bên trong một quả dừa non, xanh. Nó chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giúp làn da của bạn sáng hơn".

Những chất dinh dưỡng này bao gồm vitamin C và E, là những chất chống oxy hóa mạnh có thể giữ cho làn da của bạn được bảo vệ khỏi tác hại của các gốc tự do.

“Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể dẫn đến chết tế bào và lão hóa sớm”, Tiến sĩ Gaskins giải thích. Vitamin C và E không chỉ giúp làm giảm tổn thương này mà còn có thể tăng cường collagen, mà theo ông là "giúp giữ cho làn da của bạn trông đầy đặn và trẻ trung." Ngoài ra, loại đồ uống thơm ngon này có chứa axit hyaluronic, có thể là một chất thay đổi tổng thể khi giữ cho làn da của bạn đủ nước và sáng.

Trà xanh

Đổi một tách cà phê buổi sáng của bạn để lấy một hoặc hai cốc trà xanh có thể là một cách tuyệt vời để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và làn da của bạn tươi sáng. Đó là bởi vì, loại trà này chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và bảo vệ làn da của bạn khỏi bị hư hại. Vì lý do này, đó là một trong những thức uống tốt nhất bạn có thể uống mỗi ngày.

Trà xanh không chỉ giúp cải thiện làn da của bạn mà còn có thể giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Các chất chống oxy hóa trong trà xanh có thể giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào mới.

Nước ép cam quýt

"Nước ép cam quýt cũng có thể giúp bạn có được làn da sáng", Tiến sĩ da liễu Gaskins lưu ý. Đó là bởi vì loại nước ép này chứa nhiều vitamin C, có thể giúp làm sáng làn da của bạn và cải thiện kết cấu da. Như đã đề cập trước đây, vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của các gốc tự do.

