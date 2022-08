Dưỡng chất quan trọng giúp thổi bay đốm đen

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 09:38 AM (GMT+7) Chia sẻ

Mặc dù các đốm đen không phải là lý do để báo động, nhưng chúng ta đều mong muốn có một làn da đều màu hơn.

Thường do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và quá trình lão hóa nói chung, tăng sắc tố da là một vấn đề phổ biến mà nhiều người trong chúng ta sẽ gặp phải vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời.

Vitamin C

Nếu bạn đang muốn làm mờ các vết thâm càng nhanh càng tốt, huyết thanh Vitamin C nên là "người bạn tốt nhất của bạn". Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm không khí cũng như là một khối xây dựng để tổng hợp collagen. Nhìn chung, vitamin C có thể giúp giải quyết vô số các vấn đề về sắc đẹp, chẳng hạn như sự đổi màu, nếp nhăn và nếp nhăn. Vitamin C đóng một vai trò rất lớn trong việc sản xuất collagen và tiền thân của cơ thể để tạo ra collagen được gọi là pro-collagen.

Loại vitamin này không chỉ cần thiết cho làn da trẻ trung mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn. Mặc dù thoa tại chỗ là một cách tuyệt vời để có được làn da đều màu, nhưng việc bổ sung vitamin C hàng ngày hữu ích cho sức khỏe chung của bạn. Và nếu bạn muốn hấp thụ chất dinh dưỡng này trực tiếp từ chế độ ăn uống của mình, thì nên ăn trái cây họ cam quýt.

Retinol

Nếu bạn đã nghe bất cứ điều gì về chăm sóc da chống lão hóa, chắc chắn bạn đã nghe về sức mạnh đáng kinh ngạc của retinol. Thành phần này thực tế là chén thánh của bất kỳ quy trình chống lão hóa tốt nào và có thể giúp chống lại toàn bộ các vấn đề về chăm sóc da — bao gồm cả sự đổi màu. Retinoid chỉ dùng theo đơn thuốc bôi ngoài da này (một dẫn xuất vitamin A) đã được chứng minh là làm tăng sự thay đổi tế bào và kích thích tăng sinh collagen, khuyến khích làn da tươi mới không bị tổn thương, các bác sĩ da liễu tại RealSelf giải thích. Nếu muốn đạt được tất cả những lợi ích này, bạn có thể trao đổi với bác sĩ da liễu về việc sử dụng gel hoặc kem retinol và bắt đầu hành trình hướng tới làn da đều màu, mịn màng.

Tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn cần ghi nhớ: mặc dù Vitamin C và retinol đều là phương pháp chăm sóc da chống lão hóa cần thiết có thể giúp làm mờ các vết thâm nám, nhưng bạn không nên sử dụng chúng cùng lúc, vì các thành phần mạnh mẽ có thể hủy bỏ chúng khác ra ngoài. Vì lý do này, bạn nên sử dụng huyết thanh Vitamin C như một phần của quy trình chăm sóc da buổi sáng và thoa retinol vào ban đêm. Nếu bạn tuân theo một quy tắc này và cam kết thực hiện quy trình chăm sóc da chống lão hóa hàng ngày, bạn sẽ nhanh chóng có được làn da đều màu hơn!

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/duong-chat-quan-trong-giup-thoi-bay-om-en-a565054.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/duong-chat-quan-trong-giup-thoi-bay-om-en-a565054.html