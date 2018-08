60 tuổi, Madonna vẫn sung mãn khó tin nhờ tập ngày 5 tiếng, ăn ngày 6 bữa

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018

Madonna không chỉ nổi tiếng quái chiêu trong phong cách sống và âm nhạc, cô còn quái chiêu cả trong làm đẹp.

Đã 60 tuổi nhưng độ trẻ trung của Madonna thì khó ai sánh kịp

Nữ hoàng nhạc Pop Madonna vừa mới đón sinh nhật 60 tuổi cách đây không lâu. 60 tuổi với một người phụ nữ bình thường đồng nghĩa với những nếp nhăn trên mặt, với cơ thể chảy xệ không gì cứu vãn nhưng với Madonna, mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô và ngoài tầm kiểm soát của tạo hóa, như cái cách cô đã dũng cảm để sống là chính mình và lao động nghệ thuật trong suốt 4 thập kỷ.

Ở tuổi 60, Madonna vẫn bảo tồn cho mình vẻ trẻ trung, tươi mới. Làn da cô vẫn mịn màng, body vẫn săn chắc, đặc biệt là đôi cánh tay cơ bắp một thời từng bị người ta đem ra chế giễu thì nay lại là hình mẫu cho bao tín đồ mê gym.

So với một quý bà tuổi 60, Madonna rõ ràng có lợi thế về sắc vóc hơn hẳn. Cùng tìm hiểu những bí quyết làm đẹp, giữ gìn nhan sắc của nữ hoàng nhạc Pop nhé!

Tập luyện tới 5 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần

Người ta nói cứ nhìn đôi cánh tay rắn chắc của Madonna sẽ biết cô mê gym đến thế nào. Quả thật, giọng ca Give it to me “nghiện” gym đến nỗi cô tập lên tới 6 ngày/tuần và 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Mỗi buổi tập của Madonna thường bắt đầu từ 11 giờ trưa, kết thúc vào lúc 3 hoặc 4 giờ chiều. Lúc bận rộn nhất, cô cũng tập không ít hơn 30 phút. Chính thói quen này giúp Madonna có được body săn chắc, không bị chảy nhão, thừa mỡ như nhiều ngôi sao cùng độ tuổi.

Thay đổi linh hoạt các bài tập

Tập luyện điên cuồng nhưng Madonna không bao giờ thấy chán bởi cô và huấn luyện viên riêng Craig Smith thường xuyên thay đổi các bài tập. Ngoài vũ đạo là một phần không thể thiếu, người đẹp còn tập võ thuật, yoga, boxing, tập thăng bằng (core training) và tập các bài nâng cao sức mạnh cơ bắp (barre training).

Ăn 6 bữa/ngày

Các ngôi sao thường có thói quen chia nhỏ bữa ăn để tránh tích mỡ và vẫn đủ năng lượng, Madonna cũng không ngoại lệ. Song thay vì chỉ chia 4-5 bữa như người khác, Madonna ăn tận 6 bữa/ngày, đồng nghĩa với việc cứ khoảng 2 tiếng, cô lại ăn một thứ gì đó.

6 bữa ăn của Madonna bao gồm 3 bữa chính, 3 bữa phụ. Nữ ca sĩ 60 tuổi là tín đồ của trường phái ăn thực dưỡng với thực đơn chủ yếu là thuần chay. Theo đó, cô hạn chế ăn đường và các thực phẩm đã qua chế biến.

Các thực phẩm Madonna thường ăn gồm rau quả hữu cơ, thanh protein, gạo lứt, yến mạch, quả mọng. Cô cũng uống rất nhiều nước ép trái cây, đặc biệt là nước ép dưa hấu.

Thịt, gia cầm, trứng và sữa là những thực phẩm hiếm khi xuất hiện trong bữa ăn của Madonna.

Dưỡng da bằng dụng cụ kỳ quái

Madonna không chỉ nổi tiếng quái chiêu trong phong cách sống và âm nhạc, cô còn có cách làm đẹp chẳng giống ai, đó là dùng những chiếc nĩa!

Trong một đoạn video từng đăng tải cho thấy chuyên gia chăm sóc da của Madonna đang dùng những chiếc nĩa mát xa qua lại trên mặt nữ ca sĩ một cách thành thục, như thể việc này đã được áp dụng rất nhiều lần trước đó.

Ngoài ra, nữ hoàng nhạc Pop cũng không tiếc tiền đầu tư cho các loại mặt nạ, đặc biệt là mặt nạ cho vùng mắt. Cô thường xuyên dùng một loại mặt nạ mắt có giá lên tới gần 3 triệu đồng cho 12 miếng nhỏ xíu. Có lẽ thói quen này là nguyên do giúp cho nữ ca sĩ 60 tuổi có được vẻ ngoài trẻ trung bất diệt.