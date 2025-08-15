Á hậu Việt Nam quê Hải Phòng khoe vẻ mong manh trong loạt ảnh check-in Ninh Bình

Sau hơn 1 tháng đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, Vân Nhi mới đây gây chú ý với bộ ảnh check-in Thung Nam, Ninh Bình.

Trong bộ ảnh, Vân Nhi lựa chọn mẫu đầm ren vàng và kiểu tóc tết lệch cùng layout makeup trong trẻo tạo nên tổng thể hài hòa, dịu dàng.

Nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận nét đẹp "trong veo, mong manh, tiên nữ" của nàng Á hậu quê Hải Phòng.

Trong khung hình "zoom" cận nhan sắc của Vân Nhi, các nét của người đẹp khiến fan không khỏi xuýt xoa. Ở vòng nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam, cô được ban giám khảo khen gương mặt hài hòa, mũi cao.

Góc nghiêng xinh đẹp của Á hậu Vân Nhi.

Vân Nhi cao 1m74, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-95 cm. Nàng Á hậu chơi nhiều môn thể thao như cầu lông, bơi lội, chạy bộ, pickleball để giữ dáng.

Cô từng làm mẫu ảnh, được một số nhà thiết kế mời trình diễn bộ sưu tập.