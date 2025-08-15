4 thói quen giúp Kim Hee Sun trẻ lâu bất chấp tuổi tác

Kim Hee Sun trong phim 'My Fair Lady' (2003). Ảnh: Sina

1. Dưỡng ẩm - Nền tảng của làn da trẻ lâu

Với Kim Hee Sun, dưỡng ẩm không phải một bước làm đẹp, mà là "trái tim" của toàn bộ chu trình chăm sóc da. Cô tin rằng, khi da đủ ẩm, mọi vấn đề khác, từ nếp nhăn, xỉn màu đến mất đàn hồi, đều được cải thiện rõ rệt.

Mỗi ngày, nữ diễn viên chọn sản phẩm giàu dưỡng chất và không quên lớp dầu dưỡng để khóa ẩm cuối cùng. Vào mùa đông hoặc khi da mệt mỏi, cô bổ sung dầu ôliu nguyên chất để massage nhẹ, vừa tăng độ ẩm, vừa kích thích tuần hoàn máu, giúp da hồng hào và rạng rỡ.

2. Ưu tiên nguyên liệu tự nhiên, an toàn và hiệu quả

Kim Hee Sun luôn tìm đến những gì gần gũi và lành tính nhất cho làn da. Thay vì lệ thuộc vào sản phẩm công nghiệp, cô sử dụng mặt nạ từ bột mì, mật ong, kiwi hay trái cây xay nhuyễn.

Theo cô, "da cũng như cơ thể, cần được nuôi dưỡng bằng những thứ tinh khiết nhất". Nhờ kiên trì với nguyên liệu tự nhiên, làn da Kim Hee Sun duy trì được độ mịn màng, trong trẻo mà vẫn khỏe khoắn, không bị bào mòn bởi hóa chất.

3. Chăm sóc da từ bên trong

Đối với nữ diễn viên, việc uống nước ấm với mật ong giống như một nghi thức khởi đầu ngày mới. Cô còn duy trì thói quen uống trà táo đỏ, gừng và nhân sâm để nuôi dưỡng cơ thể, kích thích tuần hoàn và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên.

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, Kim Hee Sun luôn giữ một tâm thế lạc quan, hạn chế căng thẳng, "kẻ thù" thầm lặng khiến làn da lão hóa nhanh hơn.

Làn da căng bóng, mịn màng ở tuổi 48 của Kim Hee Sun. Ảnh: Instagram lovely.katie.k

4. Giấc ngủ và tinh thần - 'Serum' vô giá của làn da

Trong khi nhiều người tìm đến những chai serum đắt tiền, Kim Hee Sun coi giấc ngủ là loại "serum" tốt nhất. Cô duy trì thói quen ngủ đủ giấc, ngủ sâu, để cơ thể và làn da được tái tạo tự nhiên.

"Bạn không thể mong da đẹp nếu cơ thể kiệt sức và tâm trí rối bời", nữ diễn viên nói. Với Kim Hee Sun, một tinh thần bình yên, một nụ cười nhẹ nhàng cũng có sức mạnh nuôi dưỡng làn da không kém gì mỹ phẩm.

Kim Hee Sun thừa nhận, ở tuổi trung niên, cô trân trọng hơn những lời khen về nhan sắc. Ảnh: Vougue

Kim Hee Sun sinh năm 1977, được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật khi làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen từ năm 15 tuổi. Sau đó, cô được nhiều đạo diễn chọn làm vai chính, trở thành nhân tố mới cho dòng phim tình cảm nở rộ những năm cuối thập niên 1990. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim Áo cưới, Lời cầu hôn, Sự trả thù ngọt ngào, Thần thoại, Thần Y... Kim Hee Sun được truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn ca ngợi là "Quốc bảo nhan sắc", "Đệ nhất mỹ nhân xứ Hàn". Về đời tư, diễn viên kết hôn với thương gia Park Joo Young năm 2007, sinh bé Park Yeon Ah năm 2009.