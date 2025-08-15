Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Tối 14/8 đã diễn ra phần thi Best in Swimsuit của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành. Đây là phần thi được khán giả mong chờ với sân khấu, âm thanh hoành tráng, sôi động.

Trong đêm thi, 77 thí sinh trình diễn mẫu bikini hai mảnh màu xanh năng động, khỏe khoắn. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh khoe hình thể quyến rũ và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp.

Sân khấu, âm nhạc, dàn dựng của đêm diễn nhận được sự khen ngợi từ khán giả. Mặt bằng hình thể và kỹ năng trình diễn của 77 thí sinh được đánh giá cao.

Người đẹp Praew Praewwanich Ruangthong giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất.

Kết thúc đêm thi, ban tổ chức công bố danh hiệu Best in Swimsuit dành cho người đẹp đại diện Bangkok - Praew Praewwanich Ruangthong. Đây là kết quả làm hài lòng phần đông khán giả.

Praew Praewwanich Ruangthong được xem là một trong những thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi năm nay. Cô được đánh giá nằm trong những người đẹp có khả năng lọt vào top 3 chung cuộc.

Praew Praewwanich Ruangthong năm nay 31 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, từng giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Hồi đầu năm nay, thông tin Praew Praewwanich Ruangthong từ bỏ danh hiệu để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 gây chú ý. Cô nhận được sự ủng hộ từ nhiều fan sắc đẹp.

Trước đó, Praew Praewwanich từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, giành ngôi vị á hậu 3. Năm 2018, người đẹp ghi danh ở Hoa hậu Thế giới Thái Lan và được gọi tên ở vị trí á hậu 1.

Praewwanich Ruangthong đã tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Quản lý của Đại học Prince of Songkla, theo đuổi nghề người mẫu, MC truyền hình. Cô gây ấn tượng với hình thể khỏe khoắn, nóng bỏng và gương mặt cá tính.

Hai thí sinh khác trình diễn nổi bật trong đêm thi Best in Swimsuit của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 là đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh và đại diện tỉnh Phuket - Naruemol Phimphakdee. Cả hai cùng được xướng tên lọt vào top 4 thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất của đêm thi.

Thí sinh trình diễn trong đêm thi Best in Swimsuit.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động từ đầu tháng 8. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/8. Cuộc thi nhằm tìm kiếm đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 là phiên bản đầu tiên được tổ chức sau khi ông Nawat mua lại bản quyền cuộc thi. Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng, quy mô với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.

Năm ngoái, đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Opal Suchata, giành ngôi á hậu 3. Sau cuộc thi, cô tiếp tục đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Thế giới 2025 và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hiện Opal Suchata đã bị ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tước danh hiệu á hậu 3 vì cho rằng cô vi phạm hợp đồng, tự ý tham dự cuộc thi khác. Vì vậy, Opal không được đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 trong vai trò đương kim hoa hậu.

Thái Lan là sash mạnh ở Hoa hậu Hoàn vũ. Thành tích ấn tượng nhất gần đây của Thái Lan là giải á hậu 1 của người đẹp Anntonia Porsild tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023 tổ chức ở El Salvador.