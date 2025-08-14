"Ma nữ" đẹp nhất Thái Lan U40 vẫn trẻ trung như gái đôi mươi nhờ 5 bí quyết này

Ở tuổi ngoài 30, Mai Davika – người được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” – vẫn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng săn chắc và phong thái cuốn hút. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh của cô luôn đứng top trending mỗi lần xuất hiện. Bí quyết của cô không phải là những liệu pháp đắt đỏ, mà đến từ những thói quen đơn giản, chị em hoàn toàn có thể áp dụng ngay.

1. Ăn uống lành mạnh – Bí quyết dưỡng nhan từ bên trong

Mai Davika không theo các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, nhưng cô luôn chú trọng ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi. Trong thực đơn hằng ngày, salad, gỏi đu đủ, gỏi miến là món quen thuộc. Cô hạn chế tối đa thịt đỏ, đường tinh luyện và đồ ngọt, đồng thời duy trì uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể.Đặc biệt, Mai Davika thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu collagen và vitamin C – “cặp đôi” giúp da duy trì độ căng mịn, đàn hồi và sáng hồng.

2. Tập luyện đa dạng – Vừa đẹp dáng vừa khỏe người

Không bó buộc trong một bộ môn, Mai Davika kết hợp ba hình thức luyện tập:

- Yoga: tăng độ dẻo dai, giúp cơ thể thư giãn và tinh thần nhẹ nhõm.

- Pilates: cải thiện cơ core, định hình dáng chuẩn và giảm mỡ bụng.

- Boxing: đốt calo mạnh mẽ, nâng sức bền, đồng thời giải tỏa stress hiệu quả.

Chính sự đa dạng này giúp cô không bị nhàm chán và luôn duy trì được động lực tập luyện.

3. Làm sạch da kỹ lưỡng – Quy trình “double cleansing” bất di bất dịch

Mai Davika đặc biệt chú trọng khâu làm sạch da vào cuối ngày. Cô luôn thực hiện double cleansing:

Tẩy trang để loại bỏ lớp makeup, kem chống nắng và bụi bẩn.

Rửa mặt bằng sữa rửa dịu nhẹ để da không bị mất độ ẩm tự nhiên.

Thói quen này giúp làn da luôn thông thoáng, ngăn ngừa mụn và duy trì vẻ căng mướt dù lịch trình làm việc dày đặc.

4. Trang điểm tinh tế – Đánh má hồng “hack tuổi”

Mai Davika không lạm dụng makeup đậm mà thường chọn tone má hồng nhẹ nhàng như cam nude, san hô ánh hồng. Cô tán phấn má lan ra thái dương để gương mặt bừng sức sống tự nhiên. Đôi khi, cô áp dụng kỹ thuật má hồng như contour – dùng màu đất để tạo khối nhẹ ở xương hàm, giúp gương mặt thon gọn mà vẫn mềm mại. Cách này vừa trẻ trung vừa tôn đường nét.

5. Giữ mái tóc đen – Vẻ đẹp Á Đông cuốn hút

Không chạy theo màu tóc thời thượng, Mai Davika trung thành với mái tóc đen bóng mượt – yếu tố giúp làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to tròn. Tuy vậy, cô luôn biến tấu kiểu dáng: khi thì duỗi thẳng dịu dàng, khi lại uốn xoăn bồng bềnh, hoặc cắt ngắn để cá tính hơn. Chính sự linh hoạt này giúp mỗi lần xuất hiện, Mai Davika đều mới mẻ và cuốn hút.