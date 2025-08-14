Mặt mộc tuổi 44 của Hiền Thục

Hiền Thục đã bước sang tuổi 44 nhưng nhan sắc lẫn làn da của cô luôn được nhiều chị em ngưỡng mộ. Để được làn da khỏe khoắn, 'hack tuổi' như vậy, Hiền Thục đã có bí quyết mà không phải ai cũng biết.

Chia sẻ về bí quyết của mình, Hiền Thục nói bản thân không quá phức tạp mà bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Theo đó, ban ngày cô thường bôi nhiều kem dưỡng (nhiều nhất là 3 lớp) vì tin rằng thời điểm này da có thể hấp thụ nhiều dưỡng chất.

Còn cuối ngày, sau khi rửa mặt sạch, thoa nước cân bằng da, cô sẽ chỉ dưỡng ẩm cơ bản với một lớp thật mỏng.

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 chia sẻ thói quen chăm sóc da của mình: "Hãy để nó nghỉ ngơi, phơi bày thoải mái, vậy ngày mai nó sẽ có sức khỏe để tỏa sáng".

Bên cạnh việc bổ sung độ ẩm cho da từ bên ngoài, Hiền Thục cũng giải thích về việc uống nước để cấp ẩm cho da và cơ thể từ bên trong.

Hiền Thục cho biết: "Đừng nghĩ rằng uống càng nhiều nước càng tốt. Quan niệm đó vô cùng sai trái. Tổng lượng nước của bạn sẽ bằng 0,04 x trọng lượng cơ thể. Ví dụ, Thục nặng 43 kg, vậy Thục sẽ uống 0,04 x 43 = 1,72 lít nước/ngày. Đừng uống như một con thuồng luồng xong hành hạ da và thận cũng như bàng quang của mình".

Với Hiền Thục, cô khẳng định cô chỉ xem tuổi tác là những con số, không cảm thấy áp lực về tuổi tác. Điều này giúp nữ ca sĩ duy trì tinh thần lạc quan, vui vẻ, nhờ đó cơ thể, làn da cũng nhận được nhiều lợi ích.

Hiền Thục từng nói với báo chí: "Não bộ sẽ hoạt động theo cơ chế sau: Nếu bạn đóng nó ở tuổi nào thì nó sẽ quyết định tinh thần và chế độ làm việc của cơ thể như thế. Ví dụ, Thục luôn nghĩ mình chỉ 23 tuổi, vậy thì cơ thể và tinh thần chỉ ở tuổi 23".

Ngoài chăm sóc da dẻ, Hiền Thục còn tiết lộ mỗi ngày bản thân sẽ mất khoảng 4 tiếng để chăm sóc làn da, mái tóc. Nhiều năm nay nữ ca sĩ hạn chế nhuộm màu, tạo kiểu tóc cầu kỳ, ưu tiên các loại dầu gội thảo dược không chứa silicon, không paraben, ít thành phần tạo bọt... để mái tóc bớt phải tiếp xúc với hóa chất. Thường ngày cô chỉ sấy tóc khô khoảng 70% sau đó thoa thêm dầu hạnh nhân ở ngọn tóc để cung cấp dưỡng chất giúp tóc bóng mượt, hạn chế chẻ ngọn, xơ rối.

Ảnh: FBNV