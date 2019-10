6 thực phẩm đang hot ở Việt Nam giúp chống lão hóa da sớm

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 10:59 AM (GMT+7)

Bạn đẹp hơn nhờ chính những thứ mình ăn vào cơ thể, tại sao không?

Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ "Vẻ đẹp đến từ trong ra ngoài"? Nó có nghĩa là những gì chúng ta ăn thực sự quan trọng, không chỉ trong cách chúng ta cảm nhận về thể chất, mà còn toát ra bên ngoài. Không hề thiếu những mỹ phẩm đắt tiền có thể cải tạo làn da, nhưng cách rẻ hơn, rõ ràng là nhờ ăn uống.

Thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, vitamin C, D, E, K, vitamin nhóm B, axit folic, thay đổi cơ thể bạn theo cấp độ tế bào. Ăn đều những thực phẩm này giúp làn da tỏa sáng rạng rỡ từ bên trong.

Da là cơ quan có diện tích lớn nhất cơ thể, vì thế ăn uống bên cạnh dưỡng da có tác dụng cải thiện nó rất lớn. Đó là chìa khóa để đạt được chế độ ăn uống lành mạnh, tập trung vào các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật với một lượng nhỏ thịt nạc, như cá, được thêm vào. Trái cây, rau quả và các sản phẩm tự nhiên, là những thành phần quan trọng nhất, hàm lượng chất chống oxy hóa cao nhất, axit béo thiết yếu và các chất dinh dưỡng quan trọng để bảo vệ da.

1. Bơ

Chất béo là một chất bôi trơn tự nhiên và chúng ta cần nó trong cơ thể để thuận lợi cho tất cả các quy trình hoạt động trong cơ thể. Trái bơ chứa rất nhiều chất béo lành mạnh nuôi cơ thể khỏe mạnh, giúp giữ cho làn da linh hoạt và dưỡng ẩm. Một nghiên cứu cho thấy trên 700 phụ nữ ăn nhiều chất béo lành mạnh có làn da mượt mà với độ đàn hồi tuyệt vời.

Bơ bảo vệ làn da khỏi tia nắng mặt trời gây hại. Bạn kết hợp bơ trong nhiều món ăn như bánh mì hay salad. Nó sẽ giúp cơ thể sinh collagen аnd bảo vệ da khỏi oxy hóa gây thiệt hại lớn đến cấu trúc da.

2. Sô cô la

Cải thiện chế độ ăn kiêng nhưng không cảm thấy thiếu thốn, đói, bạn có thể dùng sô cô la. Các nghiên cứu đã xác định được rằng bột ca cao có hàm lượng chất chống oxy hóa đặc biệt sẽ góp phần giữ ẩm cho da. Nếu bạn ăn một chút sô cô la đen mỗi ngày, bạn sẽ thấy rằng làn da của bạn bớt thô ráp và có vảy - và có thể chống lại cháy nắng lâu hơn (Nhưng đừng bỏ đi kem chống nắng của bạn.)

Lợi ích của việc ăn ca cao là giúp cải thiện lưu lượng máu và cung cấp cho bạn những dưỡng chất quan trọng cho làn da. Nhưng bạn nên ăn sô cô la đen chứa trên 70% ca cao. Điều đó sẽ mang lại cho bạn những lợi ích tốt cho sức khỏe mà không nên thêm đường.

3. Rượu vang đỏ

Rượu vang có chứa resveratrol, một hợp chất được quảng cáo rầm rộ giúp giảm thiểu các tác động của quá trình lão hóa trong cơ thể. Bạn có thể nhận thấy rằng các sản phẩm làm đẹp được thiết kế để tạo ra một diện mạo trẻ trung, đó là resveratrol.

Khi bạn tiêu thụ resveratrol trong rượu vang (hoặc nước nho; nó không được lên men), sản xuất các gốc tự do bị chậm lại. Thiệt hại từ gốc tự do là lý do chính gây ra thiệt hại nặng nề và lão hóa sớm

4. Cà chua

Ăn cà chua tươi, nấu chín, pha chế nước sốt,… có những cách khác nhau để bạn tận dụng được lợi ích chống lão hóa của cà chua. Khi bạn thưởng thức cà chua, bạn sẽ nhận được một lượng vitamin C lớn giúp ngăn ngừa da bị bong vảy.

Nhưng tốt hơn hết, cà chua sẽ không có các carotenoit chính, bao gồm beta-carotene, lutein, lycopene nếu ăn sống. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ tác hại của ánh nắng mặt trời. Để hấp thụ tốt chất dinh dưỡng trong cà chua, nên ăn cà chua chín, nấu chín với một chút bơ, phô mai, dầu ô liu hoặc hạt dẻ.

5. Quả óc chó

Quả óc chó chứa một tỷ lệ tối ưu của các axit béo thiết yếu. Cơ thể chúng ta sử dụng các axit béo thiết yếu này như là các khối xây dựng của màng tế bào khỏe mạnh. Một nguồn EFA tuyệt vời khác là các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá trích.

Chúng tôi khuyên bạn nên dùng quả óc chó kèm với các loại EFA chống oxy hóa cao như vitamin C, và selenium.

6. Khoai lang

Beta carotene là một loại chất chống oxy hóa từ nhóm carotene có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời, và khoai lang chứa một nguồn phong phú beta carotene. Bạn không nhất thiết có thể bị bỏ qua nếu bạn muốn dành nhiều thời gian ở đó, nhưng thật tuyệt khi tiếp tục dành thời gian dưới ánh mặt trời với bạn.

Cần tuyệt đối bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Tia UV làm tăng nguy cơ ung thư, làm da khô và nhăn nheo. Vì thế việc bổ sung beta carotene là vô cùng thiếu yếu.