Những chiếc nhẫn đính hôn đắt nhất thế giới

Georgina Rodriguez công khai nhẫn đính hôn với viên kim cương khổng lồ, do Cristiano Ronaldo tặng, hôm 11/8. Anya Walsh, chuyên gia trang sức tại London, Anh, nhận xét chiếc nhẫn thuộc hàng độc nhất vô nhị, ước tính 5 triệu USD. Trên mạng xã hội, một số người bình luận rằng chiếc nhẫn đắt đến mức có thể "cứu đói thế giới". Ảnh: Instagram Georgina Rodriguez

Từ trước tới nay, nhiều người nổi tiếng từng sở hữu nhẫn đính hôn đắt đỏ. Với ba lần được cầu hôn, Paris Hilton có ba chiếc nhẫn triệu USD. Trong đó, đắt nhất là thiết kế kim cương cắt ngọc lục bảo do Kassidokostas-Latsis (phải) - người thừa kế tập đoàn vận tải biển Hy Lạp - trao cho cô ở thập niên 2000. Nhẫn có giá 4,7 triệu USD, hiện được định giá hơn 7 triệu USD. Hai chiếc còn lại đều 2 triệu USD, do bạn trai cũ Chris Zylka và Carter Reum - chồng hiện tại của Paris Hilton - tặng. Ảnh: Pinterest

Beyoncé sở hữu một trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt nhất mọi thời trong làng showbiz. Năm 2007, Jay-Z quỳ gối trao cho ca sĩ nhẫn kim cương trắng 24 carat kiểu ngọc lục bảo, do Lorraine Schwartz thiết kế, giá 5 triệu USD. Hiện giá trị của thiết kế tăng lên 7,5 triệu USD. Ảnh: lofficielibiza

Chiếc nhẫn đính hôn của Kim Kardashian với chồng cũ, Kanye West, có giá khoảng 4 triệu USD năm 2013. Thiết kế do Lorraine Schwartz thực hiện, đính viên kim cương 15 carat cắt cushion trên vành nhẫn pavé. Món đồ nằm trong số trang sức Kim bị cướp tại Paris năm 2016. Ảnh: Foxnews, Jonathan's Fine Jewelers

Jennifer Lopez sở hữu bốn món trang sức xa xỉ. Ben Affleck (trái) cầu hôn cô lần đầu năm 2002 với nhẫn kim cương hồng 6,1 carat của Harry Winston, giá 2,5 triệu USD. Lần hai, năm 2021, tài tử tặng cô nhẫn bạch kim đính kim cương xanh lá quý hiếm 5 triệu USD.

Năm 2019, Alex Rodriguez cầu hôn bằng nhẫn cắt kiểu ngọc lục bảo nặng 15-20 carat, khoảng 5 triệu USD. Trước đó, trong mối tình với Marc Anthony, cô được tặng viên kim cương Harry Winston 4 triệu USD. Thiết kế nặng 8,5 carat, mang màu xanh lam quý hiếm. Ảnh: Instagram Jennifer Lopez

Năm 1968, tài tử Richard Burton thể hiện tình yêu với minh tinh Elizabeth Taylor bằng nhẫn kim cương Krupp 33,19 carat với kiểu cắt Asscher. Thời điểm đó, nhẫn có giá 305.000 USD, tương đương 2,8 triệu USD ngày nay. Sau khi bà qua đời năm 2011, nhẫn được bán 8,8 triệu USD trong phiên đấu giá do Christie's tổ chức cùng năm. Ảnh: Diamondrensu Australia

10 triệu USD là giá chiếc nhẫn 35 carat của Mariah Carey từ bạn trai cũ James Packer. Thiết kế kim cương trắng cắt kiểu ngọc lục bảo do Wilfredo Rosado sáng tạo. Sau khi chia tay, năm 2018, cô bán nó cho một cửa hàng trang sức ở Los Angeles với giá 2,1 triệu USD. Ảnh: Rex

Sau khi chồng - Tổng thống Mỹ John F. Kennedy - qua đời, bà Jackie Kennedy gặp gỡ và yêu doanh nhân Aristotle Onassis. Là một trong những người giàu nhất thế giới thời điểm đó, ông Aristotle đã cầu hôn bà bằng thiết kế Lesotho III của Harry Winston, nặng 40,42 carat. Sau khi bà qua đời, nhẫn được bán đấu giá 2,6 triệu USD - tương đương 20 triệu USD hiện tại.

Năm 1956, khi diễn viên Grace Kelly kết hôn Hoàng tử Rainier III của Monaco, chiếc nhẫn đính hôn kim cương trắng của bà được định giá 4,06 triệu USD - một khoản chi tiêu xa xỉ thời điểm đó. Hiện nay, theo hãng Jewellry Box, thiết kế có giá trị khoảng 38,8 triệu USD, giữ vị trí số một trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt nhất của người nổi tiếng. Món trang sức 10,47 carat, cắt kiểu ngọc lục bảo, do Cartier thiết kế. Ảnh: Cartier