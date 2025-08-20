Sắc vóc 'mẹ hai con' Sara Lưu ở tuổi 32

Nhân chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình, Sara Lưu thực hiện bộ ảnh khoe sắc vóc.

Cô cho biết đã lâu kể từ khi đón cặp sinh đôi Mickey - Jerry, cô chưa có dịp phô diễn hình thể trước biển.

Người đẹp chọn trang phục sexy, nhiều khoảng hở với điểm nhấn ở eo và ngực. Cô cho biết gần đây nhờ chăm tập pickle ball mà cân nặng và số đo đã gần trở về thời con gái.

Theo Sara Lưu, quá trình mang thai và sinh nở không ảnh hưởng cơ thể cô, vì cô rất chú trọng việc chăm sóc.

Ngoài ra, ông xã Dương Khắc Linh luôn chủ động tạo điều kiện để vợ làm đẹp, nghỉ ngơi và tập thể dục nhằm cải thiện sức khỏe, kiểm soát cân nặng.

Khi giúp vợ thực hiện bộ ảnh này, Dương Khắc Linh nói anh đã trầm trồ, ngạc nhiên vì không ngờ bà xã ngày càng trẻ trung, gợi cảm, dù là mẹ của hai em bé 5 tuổi.

Trước đó, Sara Lưu thỉnh thoảng chọn trang phục hở eo khi đi tiệc. Cô cho biết các động tác gập bụng đơn giản, phù hợp để tập tại nhà lúc trông con, có thể cải thiện vòng hai, tạo rãnh bụng săn chắc.

Cô cũng tự tin mặc đầm trễ vai, để lộ vòng một đầy đặn.

Người đẹp cho biết từ lúc các con được 2-3 tuổi, ông xã đã ủng hộ cô quay lại showbiz và sẵn sàng đầu tư cho cô ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên lúc đó, cô chưa thực sự tự tin vóc dáng, vẫn trong quá trình tích cực ăn kiêng và tập luyện để siết cân. Một năm trở lại đây, cô cảm nhận cơ thể đã về trạng thái ổn định nên thoải mái thay đổi phong cách, đi sự kiện và nhận show biểu diễn.