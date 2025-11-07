Yamal thống trị bảng xếp hạng sao tuổi teen đắt giá nhất, choáng ngợp 10.648 tỷ đồng

Bảng xếp hạng này sử dụng mô hình thống kê để ước lượng giá trị chuyển nhượng, chỉ bao gồm những cầu thủ chưa bước sang tuổi 20.

Yamal tỏa sáng và được định giá ở mức không tưởng

🔥 Siêu tài năng 18 tuổi của Barca đạt giá trị “không tưởng”

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã chứng minh vì sao anh được xem là tương lai của bóng đá thế giới. Ngôi sao người Tây Ban Nha không chỉ về nhì trong cuộc đua Ballon d’Or năm nay (sau Ousmane Dembele) mà còn sở hữu thành tích ấn tượng:

- 116 trận cho Barcelona

- 30 bàn thắng

- 40 kiến tạo

- 2 danh hiệu La Liga và 1 chức vô địch EURO cùng tuyển Tây Ban Nha.

Mùa hè vừa qua, Yamal ký hợp đồng gia hạn 6 năm với CLB Barcelona cùng mức lương tăng mạnh. Theo CIES, với mức phí 308 triệu bảng (tương đương 10.648 tỷ đồng), Yamal hiện cũng là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới bóng đá, hơn cả những siêu sao như Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Junior...

Cũng theo CIES, giá trị của Yamal cao gấp gần 3 lần so với cầu thủ đứng thứ hai trong nhóm cầu thủ tuổi teen là Estevao của Chelsea (104 triệu bảng). Tân binh người Brazil gia nhập đội bóng Tây London từ Palmeiras với giá 29 triệu bảng mùa hè, đã ghi 4 bàn sau 15 trận.

🏆 Top 5: Sự áp đảo của La Liga và PSG góp mặt

Đứng sau Estevao là hai cái tên từ Tây Ban Nha:

- Pau Cubarsi (Barcelona) – 99,2 triệu bảng

- Franco Mastantuono (Real Madrid) – 90 triệu bảng

Hoàn tất top 5 là Warren Zaire-Emery của PSG, được định giá 81,2 triệu bảng.

Trong khi đó, Arsenal góp mặt tới hai gương mặt trong top 10: Ethan Nwaneri – 77,5 triệu bảng và Myles Lewis-Skelly – 74,6 triệu bảng.

Cả hai là bạn thân và cùng trưởng thành từ lò Hale End danh tiếng. Lewis-Skelly đã khoác áo tuyển Anh 6 lần, trong khi Nwaneri được kỳ vọng sẽ sớm theo bước anh bạn sau khi giúp U21 Anh vô địch châu Âu.

Lewis-Skelly (bên trái) và Nwaneri được định giá cao

Tân binh Geovany Quenda (Sporting Lisbon, sẽ gia nhập Chelsea hè tới) đứng thứ 8 với giá trị 70,5 triệu bảng – cao hơn gần gấp đôi 40 triệu bảng mà "The Blues" phải trả cho đội bóng Bồ Đào Nha.

Dù không còn được trọng dụng ở Real Madrid, Endrick vẫn góp mặt trong top 10 với mức định giá 64,4 triệu bảng. Lucas Bergvall của Tottenham – bản hợp đồng 8,5 triệu bảng từ Djurgarden (Thụy Điển) – khép lại top 10 với định giá 60 triệu bảng sau 60 trận khoác áo "Spurs".

🌟 Những gương mặt đáng chú ý khác trong top 20

Danh sách còn có các cái tên nổi bật như:

- Jorrel Hato (Chelsea)

- Archie Gray (Tottenham)

- Leny Yoro (Man United)

- Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Đặc biệt, Kroupi đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ghi 4 bàn sau 7 trận Premier League, trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất của mùa giải.