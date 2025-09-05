Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Yamal nhăn nhó rời sân khiến ĐT Tây Ban Nha và Barcelona "tái mặt"

Sự kiện: World Cup 2026 Lamine Yamal Đội tuyển Tây Ban Nha
Tình trạng của Yamal khiến Barcelona không khỏi lo lắng, trong bối cảnh mùa giải 2025/26 mới đi qua giai đoạn đầu.

   

⚠️ Dấu hiệu bất thường từ Yamal

Trong trận đấu vòng loại World Cup giữa Tây Ban Nha và Bulgaria diễn ra vào thứ Năm, Lamine Yamal ra sân ngay từ đầu và tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với pha kiến tạo dẫn tới bàn ấn định tỷ số 3-0 của Mikel Merino.

Tuy nhiên, đến phút 78, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona phải rời sân. Ống kính truyền hình bắt được khoảnh  khắc anh nhiều lần xoa vùng lưng dưới và nói từ "espalda" (nghĩa là “lưng” trong tiếng Tây Ban Nha) khi trò chuyện với đồng đội.

Yamal vốn là trụ cột của ĐT Tây Ban Nha và thường xuyên thi đấu đủ 90 phút, vì vậy việc anh rời sân sớm khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Yamal bị thay ra sân vào cuối trận vì gặp vấn đề về lưng

Yamal bị thay ra sân vào cuối trận vì gặp vấn đề về lưng

🗣️ HLV De la Fuente trấn an

Sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente đã nhanh chóng có phản hồi về tình hình sức khỏe của các cầu thủ Tây Ban Nha. Khi được hỏi cụ thể về Yamal, ông khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh. May mắn thay, không có ai dính chấn thương trong trận đấu tối nay".

Dù lời xác nhận từ De la Fuente phần nào xoa dịu dư luận, Barcelona vẫn chờ thêm thông tin chính thức từ đội ngũ y tế về tình trạng của Yamal, nhất là khi anh thể hiện rõ dấu hiệu đau lưng.

Với lịch thi đấu dày đặc ở cả La Liga và Champions League sắp tới, Barcelona chắc chắn không muốn cầu thủ con cưng gặp vấn đề. Dù HLV De la Fuente đã phủ nhận chấn thương, đội chủ sân Nou Camp sẽ cần kiểm tra lại kỹ lưỡng khi anh trở lại hội quân.

🚀 Phong độ ấn tượng của Yamal

Trong trận gặp Bulgaria, ngoài pha kiến tạo cho Merino, Yamal còn có 7 tình huống đi bóng thành công. Theo thống kê, kể từ lần ra mắt vào tháng 9/2023, anh sở hữu tổng cộng 9 pha kiến tạo cho “La Roja” – thành tích chỉ đứng sau Kylian Mbappé (11 kiến tạo) trong số các cầu thủ châu Âu.

Đáng nói hơn, trong 4 trận đấu từ đầu mùa ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Yamal đều góp dấu giày vào ít nhất 1 bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo). Thành tích 5 lần góp công trong 4 trận (2 bàn, 3 kiến tạo) cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền đạo 18 tuổi.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 05:22 AM (GMT+7)
