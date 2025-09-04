Nghi ngờ Yamal chia tay người tình vì nữ ca sĩ "bắt cá 2 tay" với sao Real Madrid

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Singapore
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Kazakhstan vs Wales
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Na Uy vs Phần Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
UAE vs Syria
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Syria - SYR Syria
-
Nga vs Jordan
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Nghi ngờ Yamal chia tay người tình vì nữ ca sĩ "bắt cá 2 tay" với sao Real Madrid

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Nữ ca sĩ Nicki Nicole bị nghi "đứng núi này, trông núi nọ", từ đó dẫn tới việc tan vỡ cuộc tình với Lamine Yamal.

  

😢Nicki Nicole bị đồn hẹn hò với Mastantuono

Nicki Nicole một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, nhưng lần này không phải vì các sản phẩm âm nhạc. Chỉ vài ngày sau những tin đồn về việc cô và Yamal đường ai nấy đi, nữ ca sĩ người Argentina được cho là nhân vật chính trong một câu chuyện tình mới.

Yamal chưa từng lên tiếng bản thân chia tay Nicki Nicole. Nhưng việc anh xóa mọi hình ảnh về cô gái người Argentina trên mạng xã hội, dù trước đó cả 2 còn tỏ ra hạnh phúc khiến cho người hâm mộ không khỏi nghi về mối tình đã tan vỡ. Dường như Yamal phát hiện ra người tình "bắt cá hai tay" và tỏ ra rất giận dữ.

Nghi vấn&nbsp;Nicki Nicole&nbsp;hẹn hò với Mastantuono

Nghi vấn Nicki Nicole hẹn hò với Mastantuono

Cụ thể, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ cô đang hẹn hò với Franco Mastantuono, tài năng trẻ chuyển từ River Plate sang Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đôi bên bị nghi bắt đầu hẹn hò kể từ khi gặp nhau ở Tây Ban Nha. 

💔Nghi ngờ Nicki Nicole "bắt cá 2 tay"

Trên mạng xã hội, các CĐV nghi ngờ chính Mastantuono là nguyên nhân dẫn tới việc Yamal và Nicki Nicole chia tay nhau. Nhiều người đã tràn vào trang mạng xã hội cá nhân của nữ ca sĩ này để buông lời chỉ trích: "Cô là bóng ma; Nicki Nicole tự làm xấu hình ảnh mình; Hãy để những cầu thủ trẻ được yên đi".

Cuộc tình của Yamal và Nicki Nicole trước đây bị soi mói liên tục, khi ca sĩ này hơn Yamal tới 7 tuổi. Nhưng bố của Yamal là Mounir Nasraoui không quan tâm chuyện đó: "Đó chỉ là chuyện của bọn trẻ. Tôi không biết cô ấy là ai. Tôi thậm chí còn không biết mặt cô ấy trông như thế nào. Nếu có điều gì nghiêm trọng, tôi sẽ can thiệp, nhưng nếu không, con trai tôi đang sống cuộc sống của nó".

Yamal từng có quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh&nbsp;Nicki Nicole

Yamal từng có quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh Nicki Nicole

Yamal và Mastantuono đều là những tài năng trẻ triển vọng ở La Liga. Trong khi Yamal đã khẳng định được vị thế trong hơn 1 năm qua, thì Mastantuono được kỳ vọng tỏa sáng trong màu áo Real Madrid ở mùa giải 2025/26.

Yamal khoe bạn gái thách thức dư luận, Ngumoha 16 tuổi có giúp Liverpool quên Isak? (Clip 1 phút)
Yamal khoe bạn gái thách thức dư luận, Ngumoha 16 tuổi có giúp Liverpool quên Isak? (Clip 1 phút)

Yamal tỏ ra "cao tay" khi công khai bạn gái mới vào thời điểm đang thể hiện phong độ thăng hoa trên sân cỏ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 08:32 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN