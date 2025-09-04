Nghi ngờ Yamal chia tay người tình vì nữ ca sĩ "bắt cá 2 tay" với sao Real Madrid

😢Nicki Nicole bị đồn hẹn hò với Mastantuono

Nicki Nicole một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, nhưng lần này không phải vì các sản phẩm âm nhạc. Chỉ vài ngày sau những tin đồn về việc cô và Yamal đường ai nấy đi, nữ ca sĩ người Argentina được cho là nhân vật chính trong một câu chuyện tình mới.

Yamal chưa từng lên tiếng bản thân chia tay Nicki Nicole. Nhưng việc anh xóa mọi hình ảnh về cô gái người Argentina trên mạng xã hội, dù trước đó cả 2 còn tỏ ra hạnh phúc khiến cho người hâm mộ không khỏi nghi về mối tình đã tan vỡ. Dường như Yamal phát hiện ra người tình "bắt cá hai tay" và tỏ ra rất giận dữ.

Nghi vấn Nicki Nicole hẹn hò với Mastantuono

Cụ thể, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ cô đang hẹn hò với Franco Mastantuono, tài năng trẻ chuyển từ River Plate sang Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Đôi bên bị nghi bắt đầu hẹn hò kể từ khi gặp nhau ở Tây Ban Nha.

💔Nghi ngờ Nicki Nicole "bắt cá 2 tay"

Trên mạng xã hội, các CĐV nghi ngờ chính Mastantuono là nguyên nhân dẫn tới việc Yamal và Nicki Nicole chia tay nhau. Nhiều người đã tràn vào trang mạng xã hội cá nhân của nữ ca sĩ này để buông lời chỉ trích: "Cô là bóng ma; Nicki Nicole tự làm xấu hình ảnh mình; Hãy để những cầu thủ trẻ được yên đi".

Cuộc tình của Yamal và Nicki Nicole trước đây bị soi mói liên tục, khi ca sĩ này hơn Yamal tới 7 tuổi. Nhưng bố của Yamal là Mounir Nasraoui không quan tâm chuyện đó: "Đó chỉ là chuyện của bọn trẻ. Tôi không biết cô ấy là ai. Tôi thậm chí còn không biết mặt cô ấy trông như thế nào. Nếu có điều gì nghiêm trọng, tôi sẽ can thiệp, nhưng nếu không, con trai tôi đang sống cuộc sống của nó".

Yamal từng có quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh Nicki Nicole

Yamal và Mastantuono đều là những tài năng trẻ triển vọng ở La Liga. Trong khi Yamal đã khẳng định được vị thế trong hơn 1 năm qua, thì Mastantuono được kỳ vọng tỏa sáng trong màu áo Real Madrid ở mùa giải 2025/26.