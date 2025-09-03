HLV Flick cảnh báo "cái tôi" ở Barcelona: Yamal phản ứng ra sao?

🚨Yamal lên tiếng về cảnh báo của Flick

Phát biểu sau trận Barcelona hòa Rayo Vallecano 1-1 hôm 1/9, HLV Flick cảnh báo: “Điều quan trọng nhất là khi kỳ chuyển nhượng khép lại, tất cả mọi người phải 100% cống hiến cho CLB. Không có chỗ cho cái tôi, bởi nó sẽ giết chết thành công. Mùa trước, chúng tôi chơi như một tập thể. Chúng tôi cần làm được điều đó một lần nữa”.

Yamal vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Barcelona ở mùa giải 2025/26

Trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal đã được RTVE hỏi về thông điệp của ông thầy người Đức. Ngôi sao trẻ 18 tuổi đáp: “Sau một trận hòa, bạn luôn cảm thấy bực bội, ở Barca thì lúc nào cũng phải thắng. Nhưng tôi không nghĩ ông ấy ám chỉ điều đó. Thầy nói đúng về những sai lầm, nhưng chúng tôi cũng đã giành 7 điểm sau 9 điểm tối đa trên những sân đấu khó khăn.

Mọi người không tính đến việc Barca chưa được đá trên sân nhà. Trận hòa vừa rồi chỉ đơn giản là chúng tôi không chơi đúng với phong độ của mình. Chúng tôi chưa khởi đầu mùa này với sự mãnh liệt như mùa trước và đã mất tập trung ở những phút cuối.

Điều cần làm là tìm lại phong độ và thắng trận tiếp theo. Tôi không nghĩ đây là vấn đề thiếu khát khao, vì chúng tôi còn rất trẻ, còn nhiều khao khát chinh phục bởi chúng tôi chưa giành được nhiều danh hiệu. La Liga rất dài, bạn phải duy trì sự ổn định”.

🏆Yamal tiết lộ tham vọng mùa 2025/26

Ở tuổi 18, Yamal đã nằm trong nhóm ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng. Mùa giải trước, tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội, đóng góp 18 bàn thắng và 25 kiến tạo sau 55 trận. Bước sang mùa 2025/26, anh tiếp tục khởi đầu ấn tượng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 3 vòng đầu tiên tại La Liga.

Yamal nhấn mạnh trên RTVE: “Với tập thể, vô địch Champions League cùng Barca sẽ là điều tuyệt vời. Về cá nhân, mọi cầu thủ đều mong giành Quả bóng vàng, và ai nói khác thì chỉ đang dối lòng. Được góp mặt trong cuộc đua khi mới 18 tuổi đã là điều đặc biệt, và tôi hy vọng nó sẽ thành sự thật”.

Dù vậy, Yamal phải đối mặt với đối thủ lớn mang tên Ousmane Dembele. Cựu sao Barcelona đã có mùa giải để đời với PSG khi ghi 35 bàn, 16 kiến tạo và cùng đội bóng nhà giàu nước Pháp giành cú ăn ba vĩ đại, trong đó có chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Ngày 22/9 tới, chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới sẽ được xướng lên tại nhà hát Théâtre du Châtelet (Paris, Pháp).