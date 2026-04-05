Haaland gần 2 năm mới ghi hat-trick, vẫn hơn Messi & Ronaldo

Chấm dứt sự chờ đợi

Sau hơn 1 năm, Erling Haaland mới lại ghi hat-trick khi anh đã chọc thủng lưới Liverpool 3 lần trong trận đại thắng 4-0 của Man City ở tứ kết FA Cup. Đây là cú hat-trick thứ 12 của Haaland cho Man City, từ khi anh gia nhập đội chủ sân Etihad đã không có cầu thủ nào ghi được từng đó số hat-trick.

Haaland đã có 27 hat-trick sau trận thắng Liverpool

Trong sự nghiệp của tiền đạo người Na Uy, Haaland còn có 10 cú hat-trick trước khi đầu quân cho đội bóng màu xanh thành Manchester, cũng như 5 lần trong màu áo ĐT Na Uy. Mặc dù phong độ ghi hat-trick của Haaland đã chững lại từ đầu mùa 2024/25, với lần trước đó đến vào tháng 8/2024 trước West Ham, anh vẫn có tần suất ghi hat-trick thuộc hàng tốt nhất lịch sử bóng đá.

27 cú hat-trick của Haaland đến trong 367 trận đấu ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. Tức trung bình cứ 14 trận Haaland lại có một trận đấu ghi từ 3 bàn trở lên, trong đó tỷ lệ hat-trick của anh tại Man City là 13,08 trận (12 hat-trick trong 157 trận).

Vượt qua đàn anh

Tần suất đó khiến Haaland có tỷ lệ ghi hat-trick cao hơn cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, 2 cầu thủ còn thi đấu đang gần chạm mốc 1000 bàn thắng. Messi đã có 60 cú hat-trick trong 929 trận, tức trung bình 15,4 trận anh lại có hat-trick. Ronaldo có 66 cú hat-trick sau 985 trận, tức cứ 14,9 trận Ronaldo lại ghi được 3 bàn trong một trận đấu.

Messi và Ronaldo đều không có được tần suất hat-trick bằng Haaland

Do vậy hiện tiền đạo người Na Uy đang sở hữu tần suất hat-trick tốt nhất trong lịch sử bóng đá, và anh tất nhiên cũng vượt xa những đối thủ đương thời. Kylian Mbappe là người có số hat-trick nhiều thứ 2 sau Haaland nhưng 24 hat-trick sau 425 trận chỉ đủ đạt tần suất 17,7 trận/hat-trick, còn Robert Lewandowski mới có 18 hat-trick trong sự nghiệp dù thi đấu lâu hơn.

Haaland đã chạm những mốc hat-trick tại Man City rất nhanh khi có Kevin De Bruyne bên cạnh, nhưng mùa trước De Bruyne sa sút cũng là lúc anh chật vật hơn. Dù vậy với sự tỏa sáng của Doku, Cherki và Semenyo trong mùa này, có thể tin rằng Haaland sẽ lại gia tăng tần suất đó trong tương lai.