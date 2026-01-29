Vợ chồng Văn Lâm hội ngộ gia đình Xuân Son

Vợ chồng Đặng Văn Lâm tiết lộ khoảnh khắc cả nhà gặp gỡ vợ con tiền đạo Nguyễn Xuân Son tối 28/1 tại Ninh Bình.

Dưới phần bình luận, Xuân Son viết và gắn tên vợ chồng Văn Lâm: "Em yêu gia đình anh, anh trai của em. Em hy vọng các con của chúng ta lớn lên cùng nhau và hai gia đình luôn ở bên nhau". Văn Lâm cũng đáp lại tình cảm của tiền đạo gốc Brazil: "Anh chị cũng yêu gia đình em! Sẽ có nhiều khoảnh khắc như thế này nữa".

Trên Instagram, Yến Xuân - vợ Văn Lâm đăng video con trai Lâm Minh (biệt danh bé Gấu) vui vẻ chơi cùng 2 con trai Xuân Son. Yến Xuân cũng khoe món bánh Marcele Seippel - vợ Xuân Son - làm để thiết đãi mọi người.

Hai con nhà Xuân Son chơi đùa cùng bé Lâm Minh được Yến Xuân ghi lại.

Khoảnh khắc thân thiết giữa gia đình hai tuyển thủ Việt Nam thu hút hơn 23 nghìn lượt yêu thích, cùng nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú. "Hai gia đình thật đẹp", "Nhìn lũ trẻ của hai nhà này yêu quá", "Chúc cả hai gia đình luôn hạnh phúc, hai cầu thủ giữ vững phong độ"... là một số bình luận bên dưới bài đăng của Đặng Văn Lâm.

Đây không phải lần đầu tiên gia đình Văn Lâm và Xuân Son gặp mặt. Tháng 9 năm ngoái, sau một trận so tài giữa CLB Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định tại V-League 2025/26, Văn Lâm có động tác "xin vía" đá bóng giỏi khi vuốt chân Xuân Son rồi quay lên chạm vào chân con trai nhỏ.

Gia đình nhỏ của Văn Lâm hội ngộ tiền đạo Xuân Son sau trận đấu tối 22/9/2025.

Vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm mới chào đón con trai đầu lòng vào tháng 2/2025, đặt tên là Đặng Lâm Minh. Yến Xuân từng có lần đưa em bé đi cổ vũ chồng thi đấu. Hiện gia đình sinh sống ở một biệt thự tại Hưng Yên, sát Hà Nội.

Trong khi đó, hôm 26/1, Xuân Son vừa kỷ niệm 8 năm kết hôn với bà xã Marcele Seippel. Cả hai gặp gỡ vào năm 2015 và kết hôn vào tháng 1/2018 sau 3 năm hẹn hò. Hai người đã có với nhau 2 con trai. Tiền đạo gốc Brazil hiện thi đấu cho Thép Xanh Nam Định và có màn trở lại ấn tượng sau 10 tháng điều trị chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.