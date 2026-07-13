Tuyển Việt Nam tung đội hình mạnh nhất đấu Gangwon FC ở Hàn Quốc?

Chiều 11/7, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Incheon (Hàn Quốc), chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC vào ngày 13/7, trong khuôn khổ chuyến tập huấn hướng tới ASEAN Cup 2026.

Khác với những ngày trước, thời tiết tại Incheon trong buổi tập hôm nay khá nắng nóng. Tuy vậy, điều này không ảnh hưởng đến tinh thần tập luyện của toàn đội. Các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung cao độ và hoàn thành tốt các yêu cầu mà Ban huấn luyện đề ra. Ở buổi tập này, Duy Mạnh cho thấy sự hồi phục nhanh sau thời gian gặp chấn thương.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết, tuyển Việt Nam đang tập trung cao độ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2026.

Nhận xét về sự hòa nhập của Le Giang Patrik, Văn Lâm cho biết người đồng đội mới thích nghi rất nhanh với môi trường đội tuyển: “Patrik đang rất nỗ lực và hòa nhập rất tốt với toàn đội. Bạn ấy cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nên mọi thứ diễn ra khá thuận lợi”.

Giáo án của HLV Kim Sang Sik tiếp tục tập trung vào các nội dung phối hợp trong phòng ngự, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án nhân sự nhằm tìm ra sự kết hợp tối ưu nhất trước khi chốt lực lượng cho ASEAN Cup 2026. Nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc, gặp Gangwon FC.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận đấu tập với Gangwon FC vào ngày 13/7. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên SVĐ Thái Nguyên ngày 18/7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.