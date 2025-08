CLB Công an TP.HCM lộ diện, HLV Huỳnh Đức tái hợp Tiến Linh thách thức V-League

🏙️ Tái sinh đội bóng từng một thời huy hoàng

CLB Bóng đá Công an TP.HCM được thành lập từ năm 1979, từng cùng Cảng Sài Gòn và Hải Quan tạo nên thế “chân vạc” lẫy lừng của bóng đá TP.HCM trong thập niên 90. Đội bóng này từng vô địch quốc gia năm 1995, giành ngôi á quân ở các mùa 1993/1994, 1996, 1999/2000 và 2001/2002.

CLB Công an TP.HCM chính thức lộ diện.

Tháng 7/2025, sau quá trình bàn bạc và thống nhất, UBND TP.HCM đã chuyển giao CLB Bóng đá TP.HCM đang thi đấu tại V-League 1 về cho Công an TP.HCM quản lý, chính thức đổi tên thành CLB Bóng đá Công an TP.HCM. Đây là bước đi nằm trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của Bộ Công an, với mục tiêu xây dựng một đội bóng mạnh, có bản sắc riêng, gắn liền với lực lượng Công an Nhân dân.

🧠 HLV Huỳnh Đức trở lại đội bóng cũ, kết hợp ê-kíp nhiều kinh nghiệm

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Công an TP.HCM bổ nhiệm HLV Lê Huỳnh Đức, cựu tuyển thủ quốc gia và từng khoác áo đội bóng này trong quá khứ vào vị trí HLV trưởng. Đồng hành với ông là ba trợ lý: Phùng Thanh Phương, Hoàng Hùng và Châu Chí Cường, đều là những người am hiểu V-League và bóng đá phía Nam.

Việc mời HLV Huỳnh Đức trở lại không chỉ mang yếu tố chuyên môn mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại của đội bóng Công an TP.HCM, nơi ông từng thi đấu những năm đầu sự nghiệp.

⚔️ Dàn lực lượng mới: Kết hợp giữa “cựu binh” và “bom tấn”

CLB Công an TP.HCM giữ lại những cầu thủ chất lượng từng thuộc biên chế CLB TP.HCM trước đây như thủ môn Patrick Lê Giang, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Huy Toàn, cùng ngoại binh Endrick, người từng là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải khó khăn vừa qua.

Đáng chú ý nhất là loạt tân binh “đình đám” vừa gia nhập: Nguyễn Tiến Linh (chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 chuyển đến từ CLB Becamex TP.HCM), Phạm Đức Huy (cựu tuyển thủ quốc gia chuyển đến từ Thép Xanh Nam Định), Phạm Văn Luân (từ CAHN), Đặng Văn Lắm (từ Quảng Nam), Nguyễn Đức Phú (từ PVF-CAND), Lê Quang Hùng (từ SHB Đà Nẵng).

Được biết, nhiều khả năng CLB Công an TP.HCM sẽ có sự bổ sung ngoại binh “bom tấn” trong vài ngày tới. Những sự bổ sung này cho thấy tham vọng của đội bóng mới trong việc xây dựng một đội hình không chỉ đủ sức trụ hạng mà còn hướng tới các mục tiêu cao hơn.

Một trong số đó có Samuel Bastien (1996). Đây là cựu tiền vệ từng thi đấu cho Chievo (Serie A), Anderlect, Standard Liege (Bỉ) và Burnley (Anh). Trong quá khứ, Samuel Bastien thi đấu cho những CLB hàng đầu của Bỉ, hạng trung tại Italia. Cụ thể, tiền vệ người Congo đầu quân cho 2 đội nổi tiếng của Bỉ là Anderlect, Standard Liege.

Anh cũng có 3 mùa giải thi đấu gần 70 trận cho Chievo tại Serie A (giải VĐQG Italia). Tại mùa 2022/23, cầu thủ 28 tuổi thi đấu cho Burnley và cùng CLB vô địch hạng Nhất Anh, qua đó thăng hạng Ngoại hạng Anh mùa sau đó.

Samuel Bastien, ngoại binh mà CLB Công An TP.HCM đang nhắm đến

🎯 Mục tiêu mùa giải: Hướng đến nhóm trên, từng bước lấy lại vị thế

Dù chưa công bố mục tiêu chính thức, nhưng với chất lượng đội hình hiện tại cùng dàn ban huấn luyện dày dạn kinh nghiệm, CLB Công an TP.HCM được kỳ vọng sẽ là ẩn số thú vị tại V-League 2025/26. Trong bối cảnh bóng đá phía Nam đang thiếu những đội bóng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đại diện miền Bắc và miền Trung, sự trở lại của một cái tên giàu truyền thống như Công an TP.HCM mang ý nghĩa rất lớn cả về chuyên môn lẫn biểu tượng.

CLB Công an TP.HCM sẽ tham dự V-League 2025/26 dưới tên gọi mới, sắc áo mới và một khí thế mới. Người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chắc chắn đang rất mong chờ ngày đội bóng này trở lại đúng với vị thế từng có trong quá khứ.