V.League còn gì đáng xem trong 3 vòng cuối?

Công an Hà Nội sở hữu nhiều lợi thế so với phần còn lại V.League, gồm lực lượng có nhiều ngôi sao

Đình Bắc ngày càng hay

Được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 chính là mơ ước của Đình Bắc trong cuộc trò chuyện gần đây với Tiền Phong. Án phạt do nhận thẻ tại giải U23 châu Á 2025 đã khiến Đình Bắc lỡ cơ hội ở đợt tập trung hồi tháng 3 vừa qua.

Tuy nhiên, phong độ chói sáng tại LPBank V.League 2025/26 đang mở ra cơ hội lớn cho Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026. Liên tiếp 6 vòng đấu gần đây, tiền đạo gốc Nghệ đều ghi bàn. Anh thậm chí đã có thể đưa thành tích trên lên con số 7 nếu không nhường cơ hội đá phạt 11m cho Alan Grafite ở trận thắng Đông Á Thanh Hoá vòng 23.

Trên bảng xếp hạng, Công an Hà Nội đã đăng quang chức vô địch với 60 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel tới 11 điểm. Hàng công "khủng" là yếu tố vượt trội của Công an Hà Nội với phần còn lại khi đội bóng của ông Mano Polking ghi tới 55 bàn, cao nhất trong 14 đội và cũng chỉ thủng lưới 19 bàn.

Không có gì ngạc nhiên khi trên danh sách ghi bàn, Công an Hà Nội sở hữu 2 vị trí ở tốp đầu gồm Alan (15 bàn) và Đình Bắc (10 bàn). Alan đang dẫn đầu, hơn người đứng sau là tiền đạo Lucas (Thể Công Viettel) 4 bàn. Danh hiệu Vua phá lưới nhiều khả năng sẽ thuộc về Alan, nhưng Đình Bắc sẽ là gương mặt được đặc biệt chờ đợi trong số các chân sút nội.

Phía dưới anh, Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội) có 9 bàn và Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình) đang có 7 bàn thắng. Nguyễn Tiến Linh, từng là trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam, nhưng hiện mới chỉ 4 bàn. Xét về phong độ, Đình Bắc rõ ràng xứng đáng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội.

Đua trụ hạng: PVF-CAND và phần còn lại

Nếu chức vô địch đã thuộc về Công an Hà Nội thì ở đáy bảng, cuộc đua giành suất trụ hạng vẫn nóng bỏng với 4 ứng viên: PVF-CAND (17 điểm), SHB Đà Nẵng (17 điểm), Becamex TPHCM (21 điểm) và HAGL (22 điểm).

Lịch thi đấu đang không ủng hộ PVF-CAND khi ở vòng 24, họ phải gặp đối thủ rất mạnh Thể Công Viettel đang cần điểm để đua vị trí Á quân. Thống kê cũng cho thấy đội bóng của HLV Trần Tiến Đại yếu nhất trong nhóm 4 đội ở cuối bảng.

PVF-CAND sẽ cần phép màu để trụ hạng V.League?

Tuy nhiên, các vòng đấu cuối của V.League gần đây đều diễn ra với nhiều bất ngờ và giàu kịch tính. SHB Đà Nẵng dù có lịch thi đấu thuận lợi hơn nhưng vẫn chênh vênh. Mùa trước, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn đã thoát hiểm phút cuối khi vượt qua Trường Tươi Đồng Nai.

Có lẽ lần này, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục cần sự động viên kịp thời về tinh thần và vật chất từ bầu Hiển. V.League sẽ giàu tính cạnh tranh hơn cơ hội được chia đều cho các đội bóng.

​