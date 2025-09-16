Vinicius ngày càng sa sút, sớm đầu hàng Mbappe trong cuộc đua giành số 1 ở Real

🎭 Vinicius và dấu hỏi phong độ

Trải qua giai đoạn đỉnh cao từ 2021 đến 2024, Vinicius đang rơi vào chu kỳ bất ổn, đánh mất sự sắc bén và thiếu ảnh hưởng rõ rệt trong lối chơi của Real Madrid.

Trong trận thắng Real Sociedad 2-1 ở vòng 4 La Liga, cầu thủ người Brazil thi đấu mờ nhạt, thậm chí không tung ra bất kỳ cú sút trúng khung thành nào trước khi bị thay ra ở phút 70. Trả lời truyền thông sau trận, HLV Xabi Alonso giải thích: “Vinicus đã hy sinh vì tập thể, và đây là chiến thắng của cả đội".

Vinicius ngày càng "mất điểm", thậm chí có thể mất suất đá chính vào tay Rodrygo

Tuy nhiên, thực tế là Vinicius không để lại dấu ấn rõ ràng trong suốt thời gian có mặt trên sân. Thống kê cho thấy màn trình diễn thiếu hiệu quả của Vinicius: chỉ có 1 cú sút (không trúng đích), 0,02 bàn thắng kỳ vọng, 18 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 72%), 3 pha rê bóng thành công nhưng không mang lại nhiều ảnh hưởng và để mất bóng tới 12 lần – con số cao nhất trong số các cầu thủ Real Madrid.

Không chỉ kém hiệu quả trong tấn công, Vinicius cũng thiếu sự đóng góp ở mặt trận phòng ngự. Anh chỉ có 2 tình huống thu hồi bóng, đồng thời nhiều lần bị HLV Xabi Alonso yêu cầu lui về hỗ trợ hàng thủ.

⚠️ Nguy cơ mất chỗ vào tay "người thừa" Rodrygo

Sự sa sút của Vinicius càng trở nên đáng lo ngại trong bối cảnh sự cạnh tranh trong đội hình Real Madrid ngày càng khốc liệt. Trớ trêu hơn, theo tờ AS, Rodrygo lại nổi lên như phương án thay thế anh bên cánh trái.

Rodrygo được xem như "người thừa" dưới thời HLV Xabi Alonso và thực tế mới đá 2/4 trận đầu La Liga (0 bàn, 0 kiến tạo). Dù vậy, việc HLV Alonso vẫn trao cơ hội cho cầu thủ người Brazil chứng minh, ông chưa hoàn toàn khép lại cánh cửa tương lai của cậu học trò.

Rodrygo đang kiên nhẫn chờ thời cơ "ghi điểm", trong khi Vinicus lại ngày càng "mất điểm" trong mắt Alonso. Rõ ràng, viễn cảnh nhà cầm quân người Tây Ban Nha thay đổi cái nhìn về bộ đôi ngôi sao người Brazil không phải không thể xảy ra.

🚀 Mbappe khẳng định vị thế số 1

Trái ngược giai đoạn chật vật của Vinicius, Kylian Mbappe đang có phong độ cực kỳ ấn tượng và trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Real Madrid trên hành trình chinh phục các danh hiệu lớn mùa này.

Vinicius bị Mbappe bỏ xa

Chỉ trong 13 tháng khoác áo Real, tiền đạo người Pháp ghi được 48 bàn thắng và chỉ còn cách cột mốc 50 bàn đúng 2 pha lập công. Mùa giải 2025/26, Mbappe ghi 6 bàn sau 6 trận, chưa kể 3 pha lập công không được công nhận vì quyết định của trọng tài.

Không chỉ dừng lại ở vai trò “cỗ máy săn bàn”, Mbappe còn cho thấy khả năng tạo ảnh hưởng lên toàn đội. Thống kê chỉ ra, anh nằm trong top đầu những tiền đạo tạo cơ hội nhiều nhất tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, với trung bình 3,41 cơ hội mỗi trận và 2,73 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm – chỉ kém Ousmane Dembele (PSG).

⚽ Vinicius sớm "đầu hàng" Mbappe

Rõ ràng, Mbappe đang trở thành trung tâm mọi đường lên bóng của Real Madrid, từ bứt tốc, dứt điểm, đến kiến tạo, anh đều làm tốt. Con số 50 bàn không đơn giản là cột mốc mang tính biểu tượng, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng vượt xa một tiền đạo thông thường của chân sút 27 tuổi.

Mùa giải trước, Vinicius và Mbappe từng tạo nên cuộc cạnh tranh ngầm cho vị thế ngôi sao số 1 Real Madrid, đồng thời trở thành đề tài bàn tán xôn xao từ dư luận. Tuy nhiên, sự khác biệt trong khả năng thích ứng, duy trì phong độ khiến khoảng cách giữa họ đang ngày càng xa xôi.