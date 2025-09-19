Giải mã việc Vinicius từ kép chính về dự bị: Lời cảnh báo của "ông trùm" Perez

Thời thế đã thay đổi với Vinicius

Xabi Alonso đang nhanh chóng đặt dấu ấn của bản thân tại Real Madrid chỉ sau một thời gian ngắn. Lối chơi của "Kền kền trắng" đã khác hơn so với 1 năm trước rất nhiều. Điển hình cho sự thay đổi ấy chính là vị trí của Vinicius Junior. Cầu thủ này luôn nhận được sự ưu ái dưới thời Ancelotti khi nắm chắc một suất trong đội hình chính và có thể thoải mái chơi bóng.

Vinicius không còn là "bất khả xâm phạm" tại Real Madrid dưới thời Alonso

Tuy nhiên, thời thế đã khác khi Alonso lên nắm quyền. Theo thống kê, Vinicius đã đá 11 trận (không tính giao hữu) dưới thời ông thầy người Tây Ban Nha, được đá chính 9 trận nhưng bị thay ra tới 8 lần. Trong trận đấu với Oviedo tại La Liga và Marseille tại cúp C1, cầu thủ này thậm chí còn phải ngồi ghế dự bị vì "lý do kỹ thuật".

"Mọi người đều có cơ hội chơi bóng, không ai sẽ chơi mọi trận đấu. Tôi nghĩ không ai cần cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì không được đá một trận. Chúng tôi cần tất cả bởi lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt.

Vinicius Junior vào sân từ ghế dự bị vẫn chơi tốt, Rodrygo đá chính cũng chơi hay, Diaz cũng tương tự. Đó là định hướng của chúng tôi. Chúng tôi cần những sự thay đổi và có tác động tốt lên trận đấu". Đó là lời giải thích của Xabi Alonso với câu hỏi vì sao Rodrygo đá chính còn Vinicius Junior dự bị.

Theo nguồn tin từ báo Tây Ban Nha, số 7 của Real Madrid vẫn rất vui vẻ với tình trạng hiện tại. Vinicius Junior vẫn tập luyện bình thường và là một trong những cầu thủ được đồng đội yêu quý nhất.

Không chỉ đơn gian là vấn đề chuyên môn

Theo nguồn tin của ESPN, câu chuyện Vinicius Junior phải ngồi dự bị không xuất phát từ vấn đề chuyên môn tức là phong độ hay chiến thuật. Nguyên nhân của vấn đề là những trục trặc trên bàn đàm phán gia hạn. Hợp đồng hiện tại của Vinicius Junior và Real Madrid tới năm 2027 là hết hạn và mức lương đang là 17 triệu euro/mùa.

Chủ tịch Perez không hài lòng với việc Vinicius Junior kéo dài việc đàm phán hợp đồng mới

Thực tế, đôi bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với mức lương 20 triệu euro/mùa kèm 10 triệu euro tiền thưởng. Một số nguồn tin cho rằng Real Madrid đã thất hứa trong lần đàm phán chính thức mới nhất nên Vinicius Junior không đồng ý.

Trong khi nguồn tin khác lại tiết lộ tiền đạo người Brazil đang muốn đòi thêm một số điều khoản. Chưa biết thông tin nào đúng nhưng có điều chắc chắn là bản hợp đồng gia hạn vẫn chưa được ký và Vinicius Junior có thể ra đi miễn phí sau 2 mùa nữa.

Bởi vậy, việc Vinicius Junior phải ngồi ghế dự bị chính là lời cảnh báo mà chủ tịch Florentino Perez muốn gửi tới cầu thủ này. Nên nhớ rằng, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng "nuôi báo cô" Gareth Bale, người hưởng mức lương lên tới hơn 600.000 euro/tuần, trong khoảng thời gian dài trước khi hợp đồng của cầu thủ này kết thúc.

Vinicius hoàn toàn có thể rơi vào tình huống tương tự nếu như tiếp tục không nghiêm túc trên bàn đàm phán. Thực ra đây cũng là điều Xabi Alonso nên làm bởi nếu tiền đạo người Brazil không cam kết tương lai với đội bóng, ông thầy người Tây Ban Nha cần phải tính đến những phương án khác sớm.

Amorim cũng từng làm điều tương tự với "bộ tứ báo thủ" trong mùa hè vừa qua. Việc đầu tư chiến thuật cũng như hy vọng vào những cầu thủ không có ý định gắn bó lâu dài với CLB là điều không cần thiết.