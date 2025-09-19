Giải mã việc Vinicius từ kép chính về dự bị: Lời cảnh báo của "ông trùm" Perez

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Giải mã việc Vinicius từ kép chính về dự bị: Lời cảnh báo của "ông trùm" Perez

Sự kiện: Real Madrid Vinicius Junior
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Theo ESPN, việc Vinicius Junior không còn giữ vị trí chính thức trong đội hình của Real Madrid còn ý nghĩa khác ngoài vấn đề chuyên môn.

  

Thời thế đã thay đổi với Vinicius

Xabi Alonso đang nhanh chóng đặt dấu ấn của bản thân tại Real Madrid chỉ sau một thời gian ngắn. Lối chơi của "Kền kền trắng" đã khác hơn so với 1 năm trước rất nhiều. Điển hình cho sự thay đổi ấy chính là vị trí của Vinicius Junior. Cầu thủ này luôn nhận được sự ưu ái dưới thời Ancelotti khi nắm chắc một suất trong đội hình chính và có thể thoải mái chơi bóng.

Vinicius không còn là "bất khả xâm phạm" tại Real Madrid dưới thời Alonso

Vinicius không còn là "bất khả xâm phạm" tại Real Madrid dưới thời Alonso

Tuy nhiên, thời thế đã khác khi Alonso lên nắm quyền. Theo thống kê, Vinicius đã đá 11 trận (không tính giao hữu) dưới thời ông thầy người Tây Ban Nha, được đá chính 9 trận nhưng bị thay ra tới 8 lần. Trong trận đấu với Oviedo tại La Liga và Marseille tại cúp C1, cầu thủ này thậm chí còn phải ngồi ghế dự bị vì "lý do kỹ thuật". 

"Mọi người đều có cơ hội chơi bóng, không ai sẽ chơi mọi trận đấu. Tôi nghĩ không ai cần cảm thấy bị xúc phạm chỉ vì không được đá một trận. Chúng tôi cần tất cả bởi lịch thi đấu cực kỳ khắc nghiệt. 

Vinicius Junior vào sân từ ghế dự bị vẫn chơi tốt, Rodrygo đá chính cũng chơi hay, Diaz cũng tương tự. Đó là định hướng của chúng tôi. Chúng tôi cần những sự thay đổi và có tác động tốt lên trận đấu". Đó là lời giải thích của Xabi Alonso với câu hỏi vì sao Rodrygo đá chính còn Vinicius Junior dự bị. 

Theo nguồn tin từ báo Tây Ban Nha, số 7 của Real Madrid vẫn rất vui vẻ với tình trạng hiện tại. Vinicius Junior vẫn tập luyện bình thường và là một trong những cầu thủ được đồng đội yêu quý nhất.

Không chỉ đơn gian là vấn đề chuyên môn

Theo nguồn tin của ESPN, câu chuyện Vinicius Junior phải ngồi dự bị không xuất phát từ vấn đề chuyên môn tức là phong độ hay chiến thuật. Nguyên nhân của vấn đề là những trục trặc trên bàn đàm phán gia hạn. Hợp đồng hiện tại của Vinicius Junior và Real Madrid tới năm 2027 là hết hạn và mức lương đang là 17 triệu euro/mùa.

Chủ tịch Perez không hài lòng với việc Vinicius Junior kéo dài việc đàm phán hợp đồng mới

Chủ tịch Perez không hài lòng với việc Vinicius Junior kéo dài việc đàm phán hợp đồng mới

Thực tế, đôi bên đã đạt thỏa thuận sơ bộ về bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với mức lương 20 triệu euro/mùa kèm 10 triệu euro tiền thưởng. Một số nguồn tin cho rằng Real Madrid đã thất hứa trong lần đàm phán chính thức mới nhất nên Vinicius Junior không đồng ý. 

Trong khi nguồn tin khác lại tiết lộ tiền đạo người Brazil đang muốn đòi thêm một số điều khoản. Chưa biết thông tin nào đúng nhưng có điều chắc chắn là bản hợp đồng gia hạn vẫn chưa được ký và Vinicius Junior có thể ra đi miễn phí sau 2 mùa nữa. 

Bởi vậy, việc Vinicius Junior phải ngồi ghế dự bị chính là lời cảnh báo mà chủ tịch Florentino Perez muốn gửi tới cầu thủ này. Nên nhớ rằng, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng "nuôi báo cô" Gareth Bale, người hưởng mức lương lên tới hơn 600.000 euro/tuần, trong khoảng thời gian dài trước khi hợp đồng của cầu thủ này kết thúc.

Vinicius hoàn toàn có thể rơi vào tình huống tương tự nếu như tiếp tục không nghiêm túc trên bàn đàm phán. Thực ra đây cũng là điều Xabi Alonso nên làm bởi nếu tiền đạo người Brazil không cam kết tương lai với đội bóng, ông thầy người Tây Ban Nha cần phải tính đến những phương án khác sớm.

Amorim cũng từng làm điều tương tự với "bộ tứ báo thủ" trong mùa hè vừa qua. Việc đầu tư chiến thuật cũng như hy vọng vào những cầu thủ không có ý định gắn bó lâu dài với CLB là điều không cần thiết.  

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
Tranh cãi bùng nổ khi Real Madrid lập kỷ lục phạt đền ở Champions League
Tranh cãi bùng nổ khi Real Madrid lập kỷ lục phạt đền ở Champions League

Real Madrid đã đánh bại Marseille 2-1 tại Santiago Bernabeu nhờ cú đúp trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe. Chiến thắng giúp “Los Blancos” trở thành...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 11:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN