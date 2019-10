Việt Nam đấu Malaysia săn vé World Cup: Hiểm họa pháo sáng, đối phó ra sao?

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 17:18 PM (GMT+7)

Một hệ thống camera giám sát để kiểm soát an ninh, an toàn sẽ được kết hợp sử dụng tại sân Mỹ Đình ở trận đấu Việt Nam – Malaysia sắp tới.

Hệ thống camera giám sát với hơn 30 máy quay trên các khán đài sân Mỹ Đình sẽ được kết hợp sử dụng để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào 20h00 ngày 10/10 tới.

Cảnh tượng đốt pháo sáng tại sân Mỹ Đình

Đây là một trong những phương án được tăng cường triển khai trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức trận đấu, trong đó có sự tham dự của đại diện Bộ Công An, Công an thành phố Hà Nội và Ban quản lý Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Đại diện sân Mỹ Đình cho biết từ năm 2017, sân đã lắp đặt hơn 30 camera trên các tầng của khán đài A và B nhằm kiểm soát an ninh và hiện nay hệ thống này vẫn đang tiếp tục phát huy ứng dụng. Ban tổ chức trận đấu cho biết sẽ kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên SVĐ. Công an Hà Nội sẽ có phương án phòng ngừa từ xa đối với các đối tượng quá khích có ý đồ phá hoại trận đấu, cố tình mang pháo vào sân.

Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân vận động, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở cửa sân vận động, phát hiện và ngăn chặn tình trạng thẩm lậu để đảm bảo quyền lợi cho những khán giả đã mua vé vào xem trận đấu, đồng thời có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng.

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh, an toàn, BTC trận đấu thống nhất sẽ mở cổng kiểm soát khán giả bắt đầu từ 16h00. Trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút sẽ kịp thời mở rộng toàn bộ các cổng tại vòng 2 để chống ùn tắc, thoát hiểm. BTC khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ.

Được biết, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra kiểm soát, tổ chức phân làn, giữ trật tự giao thông các điểm nút ngã tư tại các tuyến kết nối với sân, phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các thành viên đội khách kể từ khi đặt chân tới Việt Nam cho đến khi rời sân bay về nước.