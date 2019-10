VFF hành động đặc biệt chặn CĐV tung pháo sáng trận ĐT Việt Nam đấu Malaysia

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019 13:23 PM (GMT+7)

LĐBĐ Việt Nam đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu trước trận ĐT Việt Nam gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia (20h, 10/10), trong khuổn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tổ chức cuộc họp về công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu.

Tại cuộc họp các thành viên đều thống nhất tập trung đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện (bao gồm an ninh, an toàn cho các quan chức làm nhiệm vụ của trận đấu; đội khách…), đặc biệt vấn đề pháo sáng đã được thảo luận rất cụ thể.

VFF làm mọi cách ngăn chặn pháo sáng

Các đơn vị an ninh đều khẳng định kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động; có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích; đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Đại diện các cơ quan an ninh cho biết sẽ có những biện pháp nghiệp vụ để theo dõi và xử lý nếu có.

Có thể nói, pháo sáng đang bùng phát như một vấn nạn trên sân cỏ bóng đá trong nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn, thậm chí là tính mạng của những người đến sân cổ vũ và các thành viên của sự kiện.

Không chỉ vậy điều này đang khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối với quốc tế. BTC kêu gọi các khán giả hãy tới sân cổ vũ văn minh để các cầu thủ yên tâm cống hiến những trận cầu đẹp mắt và đạt kết quả tốt.

VFF từng bị LĐBĐ châu Á phạt tiền tỷ vì điều này. Hồi tháng 5, LĐBĐ châu Á vừa gửi giấy phạt cho VFF với số tiền phải nộp là 39.500 USD, khoảng gần 900 triệu đồng.

Theo AFC, do để pháo sáng xuất hiện trên khán đài trong 2 trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam với Thái Lan và Indonesia, số tiền phạt mà VFF phải nộp lần lượt là 13.750 USD (trận U23 Việt Nam - Indonesia) và 25.750 USD (trận U23 Việt Nam - Thái Lan).

Đây là khoản tiền phạt kỉ lục mà VFF phải nhận vì lỗi pháo sáng. Trước đó, VFF từng bị AFC phạt 12.500 USD (khoảng 270 triệu đồng) vì để CĐV đốt pháo sáng tại ASIAD 2018...

Sở dĩ VFF phải làm gắt ngăn chặn pháo sáng vì nó diễn ra thường xuyên ở sân cỏ trong nước. Hồi tháng 9, một CĐV phải nhập viện bị thương nặng ở đùi sau khi dính quả pháo sáng bắn từ khán đài đối diện trong trận Hà Nội gặp Nam Định ở sân Hàng Đẫy.