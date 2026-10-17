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U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

Sự kiện: U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong lần so tài gần đây nhất tại CFA Team China 2026.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và CLB Hoàng Anh Gia Lai tổ chức, quy tụ bốn đội tuyển gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc. Với sự góp mặt của những đại diện đến từ Đông Nam Á và Tây Á, giải đấu hứa hẹn mang đến các cuộc so tài hấp dẫn, đồng thời tạo điều kiện để các đội tuyển trẻ nâng cao chất lượng chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển được chờ đợi sẽ tạo sức hút lớn ngay trong ngày khai mạc, khi bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có sự cạnh tranh quyết liệt ở các cấp độ đội tuyển.

Sau trận mở màn, U23 Việt Nam tiếp tục chạm trán U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11, trước khi khép lại hành trình tại giải bằng cuộc đối đầu U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11. Trong đó, màn so tài với đại diện Tây Á được xem là bài kiểm tra đáng chú ý, giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội trải nghiệm những phong cách thi đấu khác nhau.

Theo kế hoạch dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị cho giải đấu. Quỹ thời gian tập trung không dài, nhưng việc được thi đấu ba trận quốc tế trong vòng năm ngày sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, khả năng thích nghi chiến thuật và sự phối hợp giữa các vị trí.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2028, những trận đấu có tính cạnh tranh như Gia Lai VTV Cup 2026 đóng vai trò quan trọng. Đây không chỉ là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà còn giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở lựa chọn nhân sự, hoàn thiện lối chơi và xác định những vị trí cần bổ sung.

U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku - 2

Giải đấu cũng gây chú ý với cơ cấu tiền thưởng hấp dẫn. Đội vô địch sẽ nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng.

Đội á quân nhận 40.000 USD và huy chương bạc, trong khi đội xếp thứ ba được thưởng 20.000 USD cùng huy chương đồng.

Ngoài các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức còn trao 2.000 USD cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Các danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài xuất sắc đều có mức thưởng 1.000 USD.

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 11:27 AM (GMT+7)
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