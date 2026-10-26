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Bỏ mặc cầu thủ bất tỉnh 1 phút, trọng tài không dừng trận đấu

Sự kiện: Bóng đá

Cầu thủ Wasusiwakit Phusirit của Khon Kaen United bất tỉnh trên sân nhưng các trọng tài Thái Lan vẫn để trận đấu tiếp tục.

Tối 25/10, Khon Kaen United giành chiến thắng 4-2 trước Muang Loei United ở vòng 8 Thai League 2. Cuộc đối đầu này không có nhiều điều đáng chú ý về mặt chuyên môn khi Khon Kaen United là một trong những ứng viên thăng hạng của giải đấu. Trận đấu gây chú ý trên truyền thông Thái Lan và quốc tế bởi sự cố xảy ra trên sân và cách xử lý khó hiểu của trọng tài.

Tranh cãi nổ ra khi đội trưởng Wasusiwakit Phusirit nằm bất động trên sân sau một pha va chạm nhưng trọng tài vẫn để trận đấu tiếp tục trong khoảng một phút.

Wasusiwakit Phusirit mất ý thức trên sân.

Wasusiwakit Phusirit mất ý thức trên sân.

Wasusiwakit Phusirit bất tỉnh sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Đáng chú ý, cầu thủ này nằm bất động sau khi vùng đầu va vào cánh tay đối thủ.

Theo quy định bóng đá, khi xuất hiện tình huống chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến vùng đầu, trọng tài cần ưu tiên bảo đảm an toàn cho cầu thủ và có thể dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân.

Tuy nhiên, khi Wasusiwakit Phusirit nằm bất động khoảng một phút, trận đấu vẫn tiếp tục trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai đội. Một số thành viên ban huấn luyện và nhân viên y tế buộc phải lao vào sân kiểm tra tình trạng của đội trưởng Khon Kaen United mà không chờ hiệu lệnh từ trọng tài.

Wasusiwakit Phusirit được sơ cứu, ép tim trước khi được đưa đến bệnh viện.

Rất may, cầu thủ này sau đó hồi tỉnh và tiếp tục được theo dõi. Khon Kaen United chưa công bố chi tiết kết quả kiểm tra y tế.

Điều gây tranh cãi là trọng tài không dừng trận đấu ngay khi Wasusiwakit Phusirit nằm bất động. Trong thời gian đó, ban huấn luyện và người hâm mộ Khon Kaen United liên tục phản ứng, yêu cầu chú ý đến tình trạng của cầu thủ.

HLV trưởng Khon Kaen United Supachai Khomsin cho biết học trò của ông đã mất ý thức khi được đội ngũ y tế tiếp cận, sau đó mới dần hồi tỉnh. Nhà cầm quân người Thái Lan bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng trọng tài cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe cầu thủ sau những pha va chạm nguy hiểm.

Thai League 2 thời gian gần đây xuất hiện nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài. Trước đó, HLV Park Hang Seo cũng từng lên tiếng chỉ trích cách điều hành của các trọng tài tại giải đấu này.

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Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vtcnews.vn/bo-mac-cau-thu-bat-tinh-1-phut-trong-tai-khong-dung-tran...

-26/10/2026 14:40 PM (GMT+7)
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