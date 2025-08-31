Video bóng đá Augsburg - Bayern Munich: Tưởng thắng dễ, vẫn phải nín thở phút cuối (Bundesliga)

Hàng tấn công của Bayern gần đây đang vào phom và họ nhanh chóng khởi đầu tốt ở chuyến làm khách tại Augsburg. Diaz và Olise lần lượt bỏ lỡ cơ hội chỉ trong 4 phút đầu tiên, nhưng đội chủ nhà cũng đáp trả rất nhanh ở phút thứ 5 với pha sút chệch cột dọc của Marius Wolf.

Hàng công Bayern ghi 2 bàn trong hiệp 1 nhờ công Gnabry và Diaz

Đến phút 28, Bayern sau khi thoát pressing thành công ở sân nhà đã lên bóng khá tốt, Kane dạt ra ngoài vòng cấm và thực hiện một cú bấm bóng đúng tầm để Gnabry băng vào đánh đầu mở tỷ số. Bàn dẫn trước giúp Bayern chơi với tâm lý thoải mái, và tới phút 45+4 họ đã nhân đôi cách biệt, Laimer lọt vào hành lang phải trước khi căng ngang cho Diaz đệm cận thành.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Olise đã nâng tỷ số lên 3-0 sau khi được Kane mớm bóng. Nhưng cũng như trận thắng Wiesbaden, không có cách biệt nào là quá lớn cho Bayern phiên bản hiện tại, và Augsburg bắt đầu vùng lên không lâu sau bàn thua thứ 3.

Phút 53, Jakic tung cú vô-lê đánh bại Neuer sau khi đón được quả tạt vào của Fellhauer từ cánh phải. Bayern lùi đội hình xuống phòng ngự, nhưng ở phút 76 Komur đã rút ngắn chỉ còn 1 bàn cho Augsburg sau khi dứt điểm qua một rừng chân.

Augsburg gia tăng sức ép và đã tạo ra vài khoảnh khắc gây nơm nớp lo lắng cho Bayern, nhưng rốt cuộc không tìm được bàn gỡ và thậm chí suýt thủng lưới ở phút bù giờ nếu Luis Diaz không bỏ lỡ đối mặt thủ môn. Thắng sát nút 3-2, Bayern tiếp tục toàn thắng sau 2 vòng.

Tỷ số trận đấu: Augsburg 2-3 Bayern Munich (hiệp 1: 0-2).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Augsburg: Jakic 53' (Fellhauer), Komur 76' (Jakic)

- Bayern Munich: Gnabry 28' (Kane), Diaz 45'+4 (Laimer), Olise 48' (Kane)

Đội hình xuất phát:

Augsburg: Dahmen, Schlotterbeck, Gouweleeuw, Matsima, Giannoulis, Massengo, Jakic, Wolf, Saad, Fellhauer, Komur.

Bayern Munich: Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Goretzka, Kimmich, Diaz, Gnabry, Olise, Kane.