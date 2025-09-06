Video bóng đá U23 Macao (Trung Quốc) - U23 Indonesia: Vùi dập 5 bàn (U23 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Video bóng đá U23 Macao (Trung Quốc) - U23 Indonesia: Vùi dập 5 bàn (U23 châu Á)

Sự kiện: Bóng đá Indonesia
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 2 bảng J, vòng loại U23 châu Á) Trên sân nhà Gelora Delta, U23 Indonesia thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ yếu.

Sau trận hòa U23 Lào, U23 Indonesia bước vào cuộc chạm trán đối thủ yếu U23 Macao (Trung Quốc) với tinh thần quyết tâm. Quyết tâm đó được đội tuyển "Xứ vạn đảo" cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Rahmat Arjuna.

U23 Indonesia đại thắng

U23 Indonesia đại thắng

Chưa dừng ở đó, đến phút 18, hàng thủ U23 Macao (Trung Quốc) lại bất lực nhìn Arkhan Fikri ghi bàn nhân đôi cách biệt. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U23 Indonesia còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn về phía khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với U23 Macao (Trung Quốc). Kết quả, họ bất lực nhìn hàng công U23 Indonesia ghi thêm 3 bàn sau những khoảnh khắc tỏa sáng của Hannan (47'), Zanadin Faris (68') và Rafael Struick (74').

Chung cuộc, U23 Indonesia giành chiến thắng 5-0. Sau 2 lượt trận, họ xếp thứ nhì bảng J (4 điểm), kém đội đầu bảng U23 Hàn Quốc 2 điểm.

Chung cuộc: U23 Macao (Trung Quốc) 0-5 U23 Indonesia

Ghi bàn: Arjuna 3', Fikri 18', Hannan 47', Zanadin Faris 68', Rafael Struick 74'

Video bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Sụp đổ phút 90+4, chờ quyết đấu U23 Việt Nam (U23 châu Á)
Video bóng đá U23 Bangladesh - U23 Yemen: Sụp đổ phút 90+4, chờ quyết đấu U23 Việt Nam (U23 châu Á)

U23 Bangladesh và U23 Yemen đều khát chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu giữa hai đội vì thế trở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2025 20:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Indonesia Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN