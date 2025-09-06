Video bóng đá U23 Macao (Trung Quốc) - U23 Indonesia: Vùi dập 5 bàn (U23 châu Á)

Sau trận hòa U23 Lào, U23 Indonesia bước vào cuộc chạm trán đối thủ yếu U23 Macao (Trung Quốc) với tinh thần quyết tâm. Quyết tâm đó được đội tuyển "Xứ vạn đảo" cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Rahmat Arjuna.

U23 Indonesia đại thắng

Chưa dừng ở đó, đến phút 18, hàng thủ U23 Macao (Trung Quốc) lại bất lực nhìn Arkhan Fikri ghi bàn nhân đôi cách biệt. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, U23 Indonesia còn tạo ra vô số cơ hội ăn bàn về phía khung thành đối phương nhưng không thể tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với U23 Macao (Trung Quốc). Kết quả, họ bất lực nhìn hàng công U23 Indonesia ghi thêm 3 bàn sau những khoảnh khắc tỏa sáng của Hannan (47'), Zanadin Faris (68') và Rafael Struick (74').

Chung cuộc, U23 Indonesia giành chiến thắng 5-0. Sau 2 lượt trận, họ xếp thứ nhì bảng J (4 điểm), kém đội đầu bảng U23 Hàn Quốc 2 điểm.

Chung cuộc: U23 Macao (Trung Quốc) 0-5 U23 Indonesia

Ghi bàn: Arjuna 3', Fikri 18', Hannan 47', Zanadin Faris 68', Rafael Struick 74'