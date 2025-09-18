Video bóng đá Ajax - Inter Milan: Ác mộng không chiến (Cúp C1)

Ajax nỗ lực kiểm soát bóng trước Inter Milan trong hiệp một, nhưng điều đó không mang lại kết quả. Họ đối diện với hàng thủ thi đấu chặt chẽ của "Nerazzurri".

Ngoài việc chơi bế tắc trong hiệp đấu đầu tiên, Ajax còn phải nhận bàn thua ở cuối hiệp đấu. Phút 42, Calhanoglu treo bóng chính xác để Thuram đánh đầu tung lưới đội bóng Hà Lan.

Thuram ghi bàn ấn tượng

Bước sang hiệp hai, Thuram lại tái hiện những gì diễn ra trong hiệp một. Phút 47, vẫn là Calhanoglu tạt bóng, Thuram tiếp tục cho thấy khả năng không chiến đẳng cấp để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Inter Milan.

Tới thời điểm này, Ajax đã tỏ ra nản lòng. Điều đó khiến họ tỏ ra rất bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Inter Milan thi đấu vô cùng thoải mái. Nếu chắt chiu hơn, đội bóng đến từ Italia có thể ghi nhiều hơn 2 bàn.

Nhưng điều đó không quan trọng bởi Inter Milan vẫn có 3 điểm trọn vẹn với chiến thắng 2-0 trước Ajax. Kết quả này giúp Inter Milan có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Cúp C1.

Tỷ số chung cuộc: Ajax 0-2 Inter Milan (H1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Inter Milan: Thuram 42' (Calhanoglu), 47' (Calhanoglu)

Đội hình xuất phát:

Ajax: Jaros; Gaai, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

Inter Milan: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito