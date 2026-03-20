Video bóng đá Real Betis - Panathinaikos: Antony ấn định, 4 bàn mãn nhãn (Europa League)

Real Betis quyết tâm ngược dòng Panathinaikos và họ sớm có được niềm vui vào phút thứ 8. Cucho Hernandez tung ra cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành Panathinaikos. Bóng nảy ra và Ruibal kịp đá bồi để mở tỷ số cho Real Betis.

Niềm vui sớm dành cho Real Betis

Tiếp đà hưng phấn, Real Betis tiếp tục dồn ép Panathinaikos. Nhưng phải đợi tới phút 45+1, đội bóng Tây Ban Nha mới ghi bàn đôi cách biệt. Amrabat tỏa sáng với cú sút xa không thể cản phá.

Sang hiệp hai, Real Betis duy trì thế trận áp đảo. Cucho Hernandez nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà vào phút 53 với pha dứt điểm cận thành chính xác.

Mọi thứ coi như an bài khi Real Betis ghi bàn thứ 4 ở phút 66. Ezzalzouli có pha chuyền bóng thuận lợi để Antony lập công.

Antony tỏa sáng

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Real Betis thắng Panathinaikos 4-0 để hoàn tất màn ngược dòng sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-1.

Tỷ số chung cuộc: Real Betis 4-0 Panathinaikos (H1: 2-0) (Tỷ số sau 2 lượt trận: 4-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Real Betis: Ruibal 8', Amrabat 45+1', Hernandez 53' (Ruibal), Antony 66' (Ezzalzouli)

Đội hình xuất phát:

Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Ruibal, Fornals, Amrabat, Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Panathinaikos: Lafont, Katris, Ingason, Hernandez, Calabria, Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos, Pellistri, Taborda, Tetteh