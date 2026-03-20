Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Video bóng đá Real Betis - Panathinaikos: Antony ấn định, 4 bàn mãn nhãn (Europa League)

Sự kiện: Europa League 2025-26

(Lượt về vòng 1/8 Europa League) Real Betis có màn trình diễn ấn tượng khi ghi tới 4 bàn vào lưới Panathinaikos.

Real Betis quyết tâm ngược dòng Panathinaikos và họ sớm có được niềm vui vào phút thứ 8. Cucho Hernandez tung ra cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng vào thẳng xà ngang khung thành Panathinaikos. Bóng nảy ra và Ruibal kịp đá bồi để mở tỷ số cho Real Betis.

Niềm vui sớm dành cho Real Betis

Niềm vui sớm dành cho Real Betis

Tiếp đà hưng phấn, Real Betis tiếp tục dồn ép Panathinaikos. Nhưng phải đợi tới phút 45+1, đội bóng Tây Ban Nha mới ghi bàn đôi cách biệt. Amrabat tỏa sáng với cú sút xa không thể cản phá. 

Sang hiệp hai, Real Betis duy trì thế trận áp đảo. Cucho Hernandez nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà vào phút 53 với pha dứt điểm cận thành chính xác.  

Mọi thứ coi như an bài khi Real Betis ghi bàn thứ 4 ở phút 66. Ezzalzouli có pha chuyền bóng thuận lợi để Antony lập công.      

Antony tỏa sáng

Antony tỏa sáng

Đây cũng là bàn thắng cuối của trận đấu này. Real Betis thắng Panathinaikos 4-0 để hoàn tất màn ngược dòng sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-1. 

Tỷ số chung cuộc:  Real Betis 4-0 Panathinaikos (H1: 2-0) (Tỷ số sau 2 lượt trận: 4-1)

Ghi bàn (kiến tạo):  

Real Betis: Ruibal 8', Amrabat 45+1', Hernandez 53' (Ruibal), Antony 66' (Ezzalzouli)

Đội hình xuất phát: 

Real Betis: Lopez, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Ruibal, Fornals, Amrabat, Antony, Hernandez, Ezzalzouli

Panathinaikos: Lafont, Katris, Ingason, Hernandez, Calabria, Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos, Pellistri, Taborda, Tetteh

Video bóng đá Real Betis - Celta Vigo: Antony & đồng đội mừng hụt phút 90+5 (La Liga)
Video bóng đá Real Betis - Celta Vigo: Antony & đồng đội mừng hụt phút 90+5 (La Liga)

(Vòng 28 La Liga) Betis với đội hình đá chính không có Antony đã phải chiến đấu vất vả trong thế bị dẫn bàn, trước khi đến rất sát chiến thắng ở cuối...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

20/03/2026 03:57 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Europa League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN