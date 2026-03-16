Stuttgart vs RB Leipzig 16/03/26 - Trực tiếp
Stuttgart
1
RB Leipzig
0
Lazio vs Milan 16/03/26 - Trực tiếp
Lazio
0
Milan
0
Rennes vs Lille 16/03/26 - Trực tiếp
Rennes
0
Lille
1
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Brentford
-
Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Sporting CP
-
Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Chelsea
-
Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Manchester City
-
Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Arsenal
-
Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Barcelona
-
Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Tottenham Hotspur
-
Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Liverpool
-
Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Bayern Munich
-
Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Midtjylland
-
Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Porto
-
Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Roma
-
Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Aston Villa
-
Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Real Betis
-
Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
AFC Bournemouth
-
Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Brighton & Hove Albion
-
Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Fulham
-
Burnley
-
Everton vs Chelsea
Everton
-
Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Leeds United
-
Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Newcastle United
-
Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Aston Villa
-
West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
-
Nottingham Forest
-

Video bóng đá Real Betis - Celta Vigo: Antony & đồng đội mừng hụt phút 90+5 (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Antony

(Vòng 28 La Liga) Betis với đội hình đá chính không có Antony đã phải chiến đấu vất vả trong thế bị dẫn bàn, trước khi đến rất sát chiến thắng ở cuối trận.

  

HLV Pellegrini vẫn như vòng trước cho Antony nghỉ trận này để anh dưỡng sức cho lượt về vòng 1/8 Europa League. Đây là một quyết định hơi rủi ro bởi cả Celta và Betis đều đang khá an toàn ở hai vị trí thứ 5 và thứ 6, nhưng vị trí thứ 5 có thể sẽ mang lại suất đi Champions League.

Jutgla mang về bàn mở tỷ số cho Celta từ rất sớm

Celta thực tế chỉ mất có 4 phút để dẫn trước, Jutglà đã có một pha bóng xuất sắc khi anh vượt qua Fidalgo trước khi tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Valles. 10 phút sau tỷ số suýt nữa là 2-0 nếu Duran không đưa bóng sạt cột dọc sau một tình huống tổ chức ném biên.

Đội khách càng đá càng hăng, phút 18 Celta phản công nhanh nhưng Jutglà đã bỏ lỡ pha đối mặt với Valles, và đến phút 29 Duran bỏ lỡ rất phí trong thế không bị ai kèm. Nhưng sau 30 phút thi đấu Betis bắt đầu vùng lên, Abde đánh đầu hụt ở cự ly cận thành trước khi Bartra đánh đầu chệch cột dọc từ một quả phạt góc, và Abde ở phút 43 kể cả dứt điểm trúng đích lại bị Radu phá bóng trên vạch vôi.

Vận may dù vậy không lẩn tránh Betis mãi, phút 49 Ruibal chồng biên đưa Bellerin băng xuống bên cánh phải, ở góc đá hẹp nhưng Bellerin vẫn dứt điểm quân bình 1-1 cho đội chủ nhà. Pellegrini đưa Antony vào sân ở phút 67 nhưng Ruibal tiếp tục là ngòi nổ số 1 của Betis, phút 84 đích thân cầu thủ này đã cắt vào và cứa lòng xoáy nhưng bị thủ môn Radu cản phá.

Bellerin (trái)&nbsp;gỡ hòa cho Betis đầu hiệp 2

Antony có cơ hội đầu tiên ở phút 90+1 và đó suýt là 1 bàn thắng, anh đã vượt qua một lúc 2 cầu thủ Celta nhưng cú sút không thắng được Radu. Betis còn 1 cơ hội nữa ở phút 90+5 với một quả đá phạt, và Bakambu đã có cú đánh đầu cận thành, nhưng Radu tung người cứu thua để giữ lại 1 điểm cho Celta trong gang tấc.

Tỷ số trận đấu: Real Betis 1-1 Celta Vigo (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo): 

- Real Betis: Bellerin 49' (Ruibal)

- Celta Vigo: Jutgla 4' (Mingueza)

Đội hình xuất phát: 

Real Betis: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Fornals, Marc Roca, Fidalgo; Ruibal, Cucho, Abde.

Celta Vigo: Radu; Núñez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Sotelo, Fer López, Carreira; Pablo Durán, Jutglà, Hugo Álvarez.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Video bóng đá Barcelona - Sevilla: Đại tiệc 7 bàn, điểm nhấn hat-trick (La Liga)
(Vòng 28 La Liga) Trận cầu này đã có tận 7 bàn được ghi, trong đó có một cú hat-trick.

