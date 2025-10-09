Kết quả bóng đá Oman - Qatar: Phung phí nhiều cơ hội (Vòng loại World Cup)

Qatar chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu trận. Họ tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý, nhưng sự vô duyên đã khiến cho đội bóng này chưa thể chọc thủng lưới Oman trong hiệp một.

Nhìn sang Oman, đội bóng này chơi phòng ngự, phản công rất khó chịu. Nhưng khâu dứt điểm của Oman có vấn đề như Qatar nên bàn thắng không thể tới với chủ nhà trong hiệp đấu thứ nhất.

Qatar gặp nhiều khó khăn trước Oman

Sang hiệp hai, Qatar tiếp tục duy trì sự chủ động. Họ dứt điểm nhiều hơn hẳn so với Oman, nhưng bàn thắng lại liên tục lảng tránh đội khách.

Oman nỗ lực phòng ngự và cuối cùng không nhận bàn thua, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Trận hòa này khiến cục diện bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á trở nên vô cùng khó đoán.

Tỷ số chung cuộc: Oman 0-0 Qatar

Đội hình xuất phát:

Oman: Mukhaini, Rushaidi, Al Busaidi, Al Braiki, Al Harthi, Habashi, Fawaz, Al Yahmadi, Al Alawi, Mushaifri, Al Sabhi

Qatar: Abunada, Miguel, Al Oui, Khoukhi, Al Brake, Afif, Boudiaf, Madibo, Al Mannai, Al Ganehi, Edmilson