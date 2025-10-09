Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Oman - Qatar: Phung phí nhiều cơ hội (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á) Qatar chơi trên cơ Oman trong cả 2 hiệp đấu nhưng lại chẳng thể ghi bàn.

  

Qatar chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu trận. Họ tạo ra không ít cơ hội đáng chú ý, nhưng sự vô duyên đã khiến cho đội bóng này chưa thể chọc thủng lưới Oman trong hiệp một.

Nhìn sang Oman, đội bóng này chơi phòng ngự, phản công rất khó chịu. Nhưng khâu dứt điểm của Oman có vấn đề như Qatar nên bàn thắng không thể tới với chủ nhà trong hiệp đấu thứ nhất. 

Qatar gặp nhiều khó khăn trước Oman

Qatar gặp nhiều khó khăn trước Oman

Sang hiệp hai, Qatar tiếp tục duy trì sự chủ động. Họ dứt điểm nhiều hơn hẳn so với Oman, nhưng bàn thắng lại liên tục lảng tránh đội khách. 

Oman nỗ lực phòng ngự và cuối cùng không nhận bàn thua, khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Trận hòa này khiến cục diện bảng A vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á trở nên vô cùng khó đoán. 

Tỷ số chung cuộc: Oman 0-0 Qatar

Đội hình xuất phát: 

Oman: Mukhaini, Rushaidi, Al Busaidi, Al Braiki, Al Harthi, Habashi, Fawaz, Al Yahmadi, Al Alawi, Mushaifri, Al Sabhi

Qatar: Abunada, Miguel, Al Oui, Khoukhi, Al Brake, Afif, Boudiaf, Madibo, Al Mannai, Al Ganehi, Edmilson

Video bóng đá Hàn Quốc - Oman: Sai lầm hiệp 2, chưa có niềm vui sớm (Vòng loại World Cup)
Video bóng đá Hàn Quốc - Oman: Sai lầm hiệp 2, chưa có niềm vui sớm (Vòng loại World Cup)

(Bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á) Hàn Quốc có thể đoạt vé sớm đi World Cup nhưng đánh rơi lợi thế vất vả tạo được.

Bấm xem >>

08/10/2025 23:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026
