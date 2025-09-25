Video bóng đá Nice - Roma: Choáng váng 3 phút 2 bàn, ông chủ MU thất vọng (Europa League)
(Lượt 1 vòng bảng) Nice đã phải nhận thất bại trước Roma ngay trên sân nhà Allianz Riviera, trước sự chứng kiến của ông chủ Sir Jim Ratcliffe, người cũng đang nắm cổ phần thiểu số ở MU.
Tỷ số chung cuộc: Nice 1-2 Roma (Hiệp 1: 0-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Nice: Moffi (77' phạt đền)
Roma: N’Dicka (52', Pellegrini), Mancini (55', Tsimikas)
Đội hình xuất phát
Nice: Diouf; Mendy, Juma Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Melvin Bard; Sanson, Boga, Kevin Carlos
Roma: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy, Soule; Dovbyk
