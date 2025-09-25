Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Nice - Roma: Choáng váng 3 phút 2 bàn, ông chủ MU thất vọng (Europa League)

Sự kiện: Europa League 2025-26 A.S Roma

(Lượt 1 vòng bảng) Nice đã phải nhận thất bại trước Roma ngay trên sân nhà Allianz Riviera, trước sự chứng kiến của ông chủ Sir Jim Ratcliffe, người cũng đang nắm cổ phần thiểu số ở MU.

Tỷ số chung cuộc: Nice 1-2 Roma (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Nice: Moffi (77' phạt đền)

Roma: N’Dicka (52', Pellegrini), Mancini (55', Tsimikas)

Đội hình xuất phát

Nice: Diouf; Mendy, Juma Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Melvin Bard; Sanson, Boga, Kevin Carlos

Roma: Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy, Soule; Dovbyk

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Antony gỡ hòa (Europa League) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Antony gỡ hòa (Europa League) (Hết giờ)

(Lượt 1 vòng bảng) Antony ghi bàn gỡ hòa muộn cho Real Betis giữ lại 1 điểm trước Nottingham Forest.

25/09/2025 03:04 AM (GMT+7)
