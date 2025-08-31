Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Video bóng đá Napoli - Cagliari: Vỡ òa phút 90+5, người hùng bất ngờ (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 2 Serie A) Napoli tấn công trong suốt hơn 90 phút nhưng không tìm được mảnh lưới đối thủ.

  

Napoli được thi đấu trên sân nhà ở vòng 2 Serie A 2025/26 và đối thủ của họ là Cagliari. Đội khách chuẩn bị tư thế phòng thủ từ sớm nên chủ nhà khá vất vả trong khâu tiếp cận khung thành đối thủ. 

Napoli đã rất vất vả trước Cagliari

Napoli đã rất vất vả trước Cagliari

Các học trò của Conte buộc phải chơi chậm nên cơ hội tạo ra không nhiều. Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang tới hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Napoli miệt mài tấn công còn Cagliari phòng ngự toàn tập.

Họ liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành bên phía đội khách đã chơi rất tốt. Những sự thay đổi người của Conte cũng không tạo nên được nhiều sự khác biệt. Đúng vào lúc tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, bất ngờ lại tới.

Phút 90+5, Anguissa ghi bàn sau đường chuyền của Buongiorno giúp Napoli vượt lên. Thời gian còn lại là không để đội khách tìm bàn gỡ và Napoli giành chiến thắng tối thiểu trước Cagliari.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 1-0 Cagliari (H1: 0-0)

Ghi bàn: Anguissa 90+5'

Đội hình xuất phát

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca

Cagliari: Caprile, Luperto, Mina, Obert, Zappa, Dieola, Prati, Adopo, Palestra, Folorunsho, Esposito

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Video bóng đá Real Madrid - Mallorca: Lật ngược thế cờ, 2 bàn trong vòng 1 phút (La Liga)
Video bóng đá Real Madrid - Mallorca: Lật ngược thế cờ, 2 bàn trong vòng 1 phút (La Liga)

(Vòng 3 La Liga) Real Madrid đã không còn giữ sạch lưới khi đón tiếp một Mallorca chơi khá khó chịu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2025 04:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN