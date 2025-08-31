Video bóng đá Napoli - Cagliari: Vỡ òa phút 90+5, người hùng bất ngờ (Serie A)

Napoli được thi đấu trên sân nhà ở vòng 2 Serie A 2025/26 và đối thủ của họ là Cagliari. Đội khách chuẩn bị tư thế phòng thủ từ sớm nên chủ nhà khá vất vả trong khâu tiếp cận khung thành đối thủ.

Napoli đã rất vất vả trước Cagliari

Các học trò của Conte buộc phải chơi chậm nên cơ hội tạo ra không nhiều. Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang tới hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Napoli miệt mài tấn công còn Cagliari phòng ngự toàn tập.

Họ liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng thủ thành bên phía đội khách đã chơi rất tốt. Những sự thay đổi người của Conte cũng không tạo nên được nhiều sự khác biệt. Đúng vào lúc tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, bất ngờ lại tới.

Phút 90+5, Anguissa ghi bàn sau đường chuyền của Buongiorno giúp Napoli vượt lên. Thời gian còn lại là không để đội khách tìm bàn gỡ và Napoli giành chiến thắng tối thiểu trước Cagliari.

Tỉ số chung cuộc: Napoli 1-0 Cagliari (H1: 0-0)

Ghi bàn: Anguissa 90+5'

Đội hình xuất phát

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca

Cagliari: Caprile, Luperto, Mina, Obert, Zappa, Dieola, Prati, Adopo, Palestra, Folorunsho, Esposito