Video bóng đá Napoli - Roma: Bàn gỡ hòa may mắn (Serie A)

Roma thắng trận này là sẽ vươn lên bằng điểm với chính Napoli, và chỉ sau 7 phút họ đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Bryan Zaragoza thoát xuống cánh phải trước khi đưa bóng vào cho Malen tung cú đệm.

Napoli chật vật trong việc tạo cơ hội suốt hiệp 1, nhưng ở cuối hiệp họ đã nhận nhiều hơn 1 cơ hội. Phút 40, Spinazzola thực hiện một cú sút xa đưa bóng chạm Pisilli, đưa bóng bật lên không trung và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Svilar.

Tỷ số hiệp 1: Napoli 1-1 Roma.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Napoli: Spinazzola 40'

- Roma: Malen 7' (Zaragoza)

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.