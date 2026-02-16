Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Video bóng đá Napoli - Roma: Bàn gỡ hòa may mắn (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli A.S Roma

(Vòng 25 Serie A) Napoli tỏ ra khá may trong việc tìm bàn gỡ hòa sau khi bị dẫn trước.

  

Roma thắng trận này là sẽ vươn lên bằng điểm với chính Napoli, và chỉ sau 7 phút họ đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Bryan Zaragoza thoát xuống cánh phải trước khi đưa bóng vào cho Malen tung cú đệm.

Napoli chật vật trong việc tạo cơ hội suốt hiệp 1, nhưng ở cuối hiệp họ đã nhận nhiều hơn 1 cơ hội. Phút 40, Spinazzola thực hiện một cú sút xa đưa bóng chạm Pisilli, đưa bóng bật lên không trung và bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Svilar.

Tỷ số hiệp 1: Napoli 1-1 Roma.

Ghi bàn (kiến tạo)

- Napoli: Spinazzola 40'

- Roma: Malen 7' (Zaragoza)

Đội hình xuất phát: 

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen.

8

Benfica - Real Madrid 18.02

Video bóng đá Inter Milan - Juventus: Thêm một trận derby điên rồ (Serie A)
(Vòng 25 Serie A) Trận derby Italia lần này đã diễn ra rất gay cấn không kém gì 2 lần trước.

(Vòng 25 Serie A) Trận derby Italia lần này đã diễn ra rất gay cấn không kém gì 2 lần trước.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-16/02/2026 03:45 AM (GMT+7)
