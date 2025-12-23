Video bóng đá Nam Phi - Angola: Sao Ngoại hạng Anh kiến tạo và ghi bàn (CAN Cup)

Chạm trán ĐT Angola, ĐT Nam Phi nhập cuộc đầy khí thế và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, để rồi nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 21. Lyle Foster "dọn cỗ" để Appollis mở tỷ số trận đấu.

Lyle Foster (số 9) giúp Nam Phi giành 3 điểm đầu tay

Bàn thua không làm Angola nao núng. Thậm chí, họ chỉ cần 14 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Show là tác giả pha lập công gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển quê nhà.

Bước sang hiệp 2, Nam Phi ra sức tấn công nhưng gặp khó khăn trước lối chơi lăn xả của Angola. Trong tình cảnh bế tắc, Lyle Foster đã sắm vai người hùng. Phút 79, tiền đạo thuộc biên chế CLB Burnley ghi bàn thắng quý như vàng, ấn định tỷ số 2-1 chung cuộc cho Nam Phi.

Chung cuộc: Nam Phi 2-1 Angola

Ghi bàn (Kiến tạo):

Nam Phi: Appollis 21' (Foster), Foster 79' (Moremi)

Angola: Show 35' (Fredy)

Đội hình xuất phát:

Nam Phi: Williams, Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba, Nkota, Mokoena, Sithole, Appollis, Mbule, Foster

Angola: Marques, Mata, Gaspar, Buatu, Show, Luvumbo, Fredy, Maestro, Carneiro, Gelson, Nzola