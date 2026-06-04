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Video bóng đá Luxembourg - Italia: Hiệp 2 định đoạt trên không

Sự kiện: Bóng đá

(Giao hữu) Italia giành chiến thắng không hề dễ dàng trước Luxembourg, đội bóng xếp hạng 98 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tuyển Việt Nam đúng 1 bậc.

ĐT Italia không sử dụng nhân sự tốt nhất khi đối đầu Luxembourg. Dẫu vậy, "Azzurri" vẫn chơi áp đảo đối thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ Italia lại bỏ lỡ cơ hội liên tục. 

Việc phung phí cơ hội khiến Italia có một số thời điểm suýt ôm hận khi Luxembourg tổ chức phản đòn. Italia cũng phải đợi tới tận phút 49 thì mới tìm được bàn mở điểm. Từ tình huống Pisilli đá phạt góc, Esposito đã có cú đánh đầu chính xác, mở tỷ số trận đấu. 

Italia ăn mừng bàn thắng mở điểm

Italia ăn mừng bàn thắng mở điểm

Bàn thắng này được kỳ vọng giúp Italia phần nào chơi tự tin hơn, nhưng không. Hàng thủ của họ vẫn không có sự chắc chắn cần thiết. May cho Italia bởi trong khung gỗ, thủ môn Donnarumma đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để bảo toàn mành lưới.

Chung cuộc, Italia đánh bại Luxembourg với tỷ số 1-0. Sau trận này, "Azzurri" còn đối đầu Hy Lạp (2h, 8/6) cũng thuộc loạt trận giao hữu.

Tỷ số chung cuộc: Luxembourg 0-1 Italia (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Italia: Esposito 49' (Pisilli)

Đội hình xuất phát: 

Luxembourg: Moris, Jans, Korac, Carlson, Pinto, Thill, Martins, Olsen, Cruz, Bohnert, Sinani

Italia: Donnarumma, Bartesaghi, Chiarodia, Comuzzo, Favasuli, Ndour, Lipani, Pisilli, Koleosho, Esposito, Cherubini

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 03:35 AM (GMT+7)
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