Video bóng đá Lecce - Napoli: So kè không khoan nhượng (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli HLV Antonio Conte
Đương kim vô địch Napoli hành quân đến sân của Lecce với mục tiêu giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng Serie A. Nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Conte.

  

Trước vòng 9 Serie A, Napoli đang dẫn đầu bảng nhưng vấp phải sự bám buổi quyết liệt của Roma, AC Milan hay Iner Milan. Do vậy, nhiệm vụ phải thắng với đoàn quân của HLV Conte là cực kỳ rõ ràng. Vấn đề ở chỗ, đội đương kim vô địch lại thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó De Bruyne chấn thương còn Hojlund và McTominay ngồi dự bị.

Video bóng đá Lecce - Napoli: So kè không khoan nhượng (Serie A) - 1

Napoli và Lecce thi đấu quyết tâm

Tỷ số hiệp 1: Lecce - Napoli

Lecce: Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha, Pierotti, Banda, Camarda

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Gilmour, Politano, Lucca, Lang

Theo Tiến Sơn

Nguồn:

29/10/2025 01:37 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Serie A 2025-26
