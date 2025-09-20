Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Vòng 4 Serie A) Cagliari đã chơi tốt từ đầu mùa giải và họ tiếp tục có thắng lơi để áp sát top 4.

  

Video bóng đá Lecce - Cagliari: "Hiện tượng" áp sát top 4 (Serie A) - 1

Lecce đã thua 2/3 vòng gần nhất và vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Họ đón tiếp Cagliari nhưng đối thủ này không dễ chơi, đội bóng đảo Sardinia đã có 4 điểm sau 3 vòng và thua duy nhất Napoli (và cũng chỉ thua 0-1). 

Belotti ăn mừng sau bàn gỡ hòa 1-1 cho Cagliari

Belotti ăn mừng sau bàn gỡ hòa 1-1 cho Cagliari

Đội chủ nhà đã khởi đầu không thể tốt hơn, phút thứ 5 họ tổ chức đá phạt ngắn cho Sottil và anh qua người thoát xuống cánh trái trước khi tạt vào cho Tiago Gabriel đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần. Cagliari lập tức tràn lên tìm bàn gỡ, và ở phút 18 Sebastiano Esposito đã suýt quân bình 1-1 nhưng cú đá của anh đổi hướng đi chệch cột dọc.

Nhưng đến phút 33 hàng phòng ngự Lecce bị động trong một pha chống phản công và để cho Palestra thoát xuống căng ngang cho Andrea Belotti gỡ hòa. Đội khách tiếp tục sức ép và đến phút 45+1, Esposito đã sút đập cột dọc từ mé ngoài vòng cấm Lecce.

Sang hiệp 2 Cagliari tiếp tục duy trì thế trận tốt hơn, nhưng phải tới phút 69 họ mới có được đột biến tiếp theo. Tiago Gabriel phạm lỗi trong vòng cấm Lecce và trên chấm 11m, Belotti tung cú sút không thể cản phá đánh bại thủ môn Falcone để có cú đúp.

Đến lượt Cagliari đổ rào phòng ngự và họ bảo toàn thế dẫn bàn cho tới hết trận, dù hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Trận thắng này đưa Cagliari lên vị trí thứ 5 và họ chỉ đứng dưới đội xếp thứ 4 Udinese do ghi ít bàn thắng hơn.

Tỷ số trận đấu: Lecce 1-2 Cagliari (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn

- Lecce: Tiago Gabriel 5'

- Cagliari: Belotti 33' 71' (pen)

Đội hình xuất phát: 

Lecce: Falcone; Kouassi, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.

Cagliari: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Esposito; Belotti.

