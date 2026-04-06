Kết quả thi đấu futsal Đông Nam Á, kết quả futsal Việt Nam mới nhất

Giải futsal Đông Nam Á 2026 quy tụ nhiều đội mạnh khu vực, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4. Các trận đấu tại futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra với nhịp độ nhanh và tính cạnh tranh cao. Những kết quả qua từng ngày không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng mà còn quyết định tấm vé vào bán kết.
Đương kim vô địch Indonesia tiếp tục là ứng viên nặng ký, trong khi Thái Lan với lợi thế sân nhà luôn là đối thủ đáng gờm. Việt Nam cũng được kỳ vọng tạo bất ngờ khi nằm ở bảng đấu không quá chênh lệch.
Kết quả thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất Thời gian Cặp đấu/Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng - lượt trận 1 06/04 12:30 Indonesia 7-0 Brunei Bảng A TV360 06/04 15:00 Australia 2-1 Malaysia Bảng A TV360 06/04 17:30 Việt Nam Myanmar Bảng B TV360 06/04 20:00 Thái Lan Timor-Leste Bảng B TV360 Vòng bảng - lượt trận 2 07/04 12:30 Brunei Australia Bảng A TV360 07/04 15:00 Malaysia Indonesia Bảng A TV360 07/04 17:30 Timor-Leste Việt Nam Bảng B TV360 07/04 20:00 Myanmar Thái Lan Bảng B TV360 Vòng bảng - lượt trận 3 08/04 12:30 Indonesia Australia Bảng A TV360 08/04 15:00 Malaysia Brunei Bảng A TV360 09/04 17:30 Myanmar Timor-Leste Bảng B TV360 09/04 20:00 Thái Lan Việt Nam Bảng B TV360 Bán kết 10/04 17:00 Nhất bảng A Nhì bảng B Bán kết 1 TV360 10/04 20:00 Nhất bảng B Nhì bảng A Bán kết 2 TV360 Tranh hạng 3 12/04 17:00 Thua BK1 Thua BK2 Hạng 3 TV360 Chung kết 12/04 20:00 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết TV360
Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4, quy tụ 8 đội tuyển mạnh khu vực. Lịch thi đấu dày đặc hứa hẹn những màn so tài...
