Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch thi đấu futsal Việt Nam mới nhất
Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4, quy tụ 8 đội tuyển mạnh khu vực. Lịch thi đấu dày đặc hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn.
Giải futsal Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan), diễn ra trong vòng một tuần với mật độ thi đấu liên tục. Tám đội tuyển được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra bốn cái tên vào bán kết.
Đáng chú ý, các trận đấu đều diễn ra tại một nhà thi đấu duy nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả theo dõi xuyên suốt. Những cặp đấu như Việt Nam - Thái Lan hay Indonesia - Australia hứa hẹn sẽ mang tính quyết định đến cục diện bảng đấu.
Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng - lượt trận 1 06/04 12:30 Indonesia 7-0 Brunei Bảng A TV360 06/04 15:00 Australia 2-1 Malaysia Bảng A TV360 06/04 17:30 Việt Nam Myanmar Bảng B TV360 06/04 20:00 Thái Lan Timor-Leste Bảng B TV360 Vòng bảng - lượt trận 2 07/04 12:30 Brunei Australia Bảng A TV360 07/04 15:00 Malaysia Indonesia Bảng A TV360 07/04 17:30 Timor-Leste Việt Nam Bảng B TV360 07/04 20:00 Myanmar Thái Lan Bảng B TV360 Vòng bảng - lượt trận 3 08/04 12:30 Indonesia Australia Bảng A TV360 08/04 15:00 Malaysia Brunei Bảng A TV360 09/04 17:30 Myanmar Timor-Leste Bảng B TV360 09/04 20:00 Thái Lan Việt Nam Bảng B TV360 Bán kết 10/04 17:00 Nhất bảng A Nhì bảng B Bán kết 1 TV360 10/04 20:00 Nhất bảng B Nhì bảng A Bán kết 2 TV360 Tranh hạng 3 12/04 17:00 Thua BK1 Thua BK2 Hạng 3 TV360 Chung kết 12/04 20:00 Thắng BK1 Thắng BK2 Chung kết TV360 * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.
Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất
Thời gian
Cặp đấu
Bảng
Trực tiếp
Vòng bảng - lượt trận 1
06/04
12:30
Indonesia
7-0
Brunei
Bảng A
TV360
06/04
15:00
Australia
2-1
Malaysia
Bảng A
TV360
06/04
17:30
Việt Nam
Myanmar
Bảng B
TV360
06/04
20:00
Thái Lan
Timor-Leste
Bảng B
TV360
Vòng bảng - lượt trận 2
07/04
12:30
Brunei
Australia
Bảng A
TV360
07/04
15:00
Malaysia
Indonesia
Bảng A
TV360
07/04
17:30
Timor-Leste
Việt Nam
Bảng B
TV360
07/04
20:00
Myanmar
Thái Lan
Bảng B
TV360
Vòng bảng - lượt trận 3
08/04
12:30
Indonesia
Australia
Bảng A
TV360
08/04
15:00
Malaysia
Brunei
Bảng A
TV360
09/04
17:30
Myanmar
Timor-Leste
Bảng B
TV360
09/04
20:00
Thái Lan
Việt Nam
Bảng B
TV360
Bán kết
10/04
17:00
Nhất bảng A
Nhì bảng B
Bán kết 1
TV360
10/04
20:00
Nhất bảng B
Nhì bảng A
Bán kết 2
TV360
Tranh hạng 3
12/04
17:00
Thua BK1
Thua BK2
Hạng 3
TV360
Chung kết
12/04
20:00
Thắng BK1
Thắng BK2
Chung kết
TV360
* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.
