Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch thi đấu futsal Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4, quy tụ 8 đội tuyển mạnh khu vực. Lịch thi đấu dày đặc hứa hẹn những màn so tài hấp dẫn.

Giải futsal Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan), diễn ra trong vòng một tuần với mật độ thi đấu liên tục. Tám đội tuyển được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra bốn cái tên vào bán kết.

Đáng chú ý, các trận đấu đều diễn ra tại một nhà thi đấu duy nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả theo dõi xuyên suốt. Những cặp đấu như Việt Nam - Thái Lan hay Indonesia - Australia hứa hẹn sẽ mang tính quyết định đến cục diện bảng đấu.

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng - lượt trận 1

06/04

12:30

Indonesia

7-0

Brunei

Bảng A

TV360

06/04

15:00

Australia

2-1

Malaysia

Bảng A

TV360

06/04

17:30

Việt Nam

Myanmar

Bảng B

TV360

06/04

20:00

Thái Lan

Timor-Leste

Bảng B

TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

07/04

12:30

Brunei

Australia

Bảng A

TV360

07/04

15:00

Malaysia

Indonesia

Bảng A

TV360

07/04

17:30

Timor-Leste

Việt Nam

Bảng B

TV360

07/04

20:00

Myanmar

Thái Lan

Bảng B

TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

08/04

12:30

Indonesia

Australia

Bảng A

TV360

08/04

15:00

Malaysia

Brunei

Bảng A

TV360

09/04

17:30

Myanmar

Timor-Leste

Bảng B

TV360

09/04

20:00

Thái Lan

Việt Nam

Bảng B

TV360

Bán kết

10/04

17:00

Nhất bảng A

Nhì bảng B

Bán kết 1

TV360

10/04

20:00

Nhất bảng B

Nhì bảng A

Bán kết 2

TV360

Tranh hạng 3

12/04

17:00

Thua BK1

Thua BK2

Hạng 3

TV360

Chung kết 

12/04

20:00

Thắng BK1

Thắng BK2

Chung kết

TV360

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.


 

Bảng xếp hạng futsal Đông Nam Á, bảng xếp hạng futsal Việt Nam mới nhất

Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4. Bảng xếp hạng futsal Đông Nam Á 2026 phản ánh rõ cuộc đua vào bán kết giữa các...

Bấm xem >>

