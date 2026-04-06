Lịch thi đấu futsal Đông Nam Á, lịch thi đấu futsal Việt Nam mới nhất

Giải futsal Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Nonthaburi (Thái Lan), diễn ra trong vòng một tuần với mật độ thi đấu liên tục. Tám đội tuyển được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra bốn cái tên vào bán kết.

Đáng chú ý, các trận đấu đều diễn ra tại một nhà thi đấu duy nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả theo dõi xuyên suốt. Những cặp đấu như Việt Nam - Thái Lan hay Indonesia - Australia hứa hẹn sẽ mang tính quyết định đến cục diện bảng đấu.