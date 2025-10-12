Video bóng đá Estonia - Italia: Sức mạnh ông lớn, quyết đua vé thẳng (Vòng loại World Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Italia chịu sức ép lớn, dù đối thủ chỉ là Estonia. Trong thời điểm quan trọng, đoàn quân của HLV Gattuso đã cho thấy bản lĩnh đáng khen ngợi.

   

Na Uy thắng đậm Israel ở trận đấu sớm, duy trì chuỗi 6 trận toàn thắng. Kết quả này đẩy Italia vào tình thế khó khăn bởi lúc này khoảng cách giữa hai đội đã là 9 điểm. Italia do vậy buộc lòng phải thắng Estonia mới mong bám đuổi đối thủ.

Italia (áo trắng) chiếm thế chủ động trước Estonia

Italia (áo trắng) chiếm thế chủ động trước Estonia

Italia nhập cuộc tốt và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công Moise Kean. Italia có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt nhưng tiền đạo Retegui lại đá hỏng penalty ở phút 30. Đích thân Retegui chuộc lỗi chỉ 8 phút sau đó, gia tăng cách biệt cho đội khách.

Italia có bàn thứ ba ở phút 74 khi Esposito lập công. Những gì Estonia làm được trận này chỉ là bàn danh dự ở phút 76 do công Sappinen. Chiến thắng giúp Italia tiếp tục bám đuổi Na Uy trong cuộc đua giành vé thẳng đến Bắc Mỹ mùa hè năm sau.

Tỷ số chung cuộc: Estonia 1-3 Italia (H1: 0-2)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Estonia: Sappinen 76'

Italia: Moise Kean 4' (Dimarco), Retegui 38' (Orsolini), Esposito 74' (Spinazzola)

Đội hình thi đấu

Estonia: Hein, Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste, Shein, Palumets, Kait, Soomets, Saarma, Tamm

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Orsolini, Barella, Tonali, Dimarco, Raspadori, Retegui, Moise Kean

12/10/2025 03:52 AM (GMT+7)
