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Kết quả bóng đá Barcelona - CE Europa: 5 bàn đỉnh cao, hàng công thăng hoa

Sự kiện: Barcelona

Barcelona không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn khiến CE Europa nhận về thất bại với cách biệt lớn.

Barcelona đã tiếp đón Club Esportiu Europa trong một trận đấu giao hữu mang tính chất tập luyện. Đoàn quân HLV Flick tất nhiên không có lực lượng tốt nhất, nhưng vẫn biết cách khiến đối phương nếm trái đắng.

Ibrahim Diarra mở tỷ số cho Barcelona với pha khống chế bóng và dứt điểm rất ấn tượng ở phút 13, ​​trong khi Hector Fort ghi bàn thắng thứ hai ở phút thứ 30. Club Esportiu Europa sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi hiệp một kết thúc nhờ công của Flavio Andre.

Barcelona có sức mạnh ấn tượng

Barcelona có sức mạnh ấn tượng

HLV Flick đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong giờ nghỉ giữa mùa giải, với sự góp mặt của Marc-Andre ter Stegen, Alex Gonzalez, Xavi Espart, Toni Fernandez, Marc Casado, Tommy Marques và Orian Goren.

Các bàn thắng tiếp tục được Barcelona ghi khi Ebrima Tunkara nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 48, trước khi Alex Gonzalez ấn chiến thắng 4-1 cuối cùng cho Barcelona vào phút 58.

Tỷ số chung cuộc: Barcelona 4-1 CE Europa

Ghi bàn: 

Barcelona: Diarra 13', Hector Fort 29, Tunkara, 48', Alex Gonzalez 58'

CE Europa: Flavio Andre 40'

Đội hình xuất phát: 

Barcelona:  Szczesny, Fort, Christensen, G. Martin, Jofre Torrents; Guille Fernandez, Brian Farinas, Diarra; Bardghji, Hamza, Kluivert

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 03:10 AM (GMT+7)
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