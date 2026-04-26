Video bóng đá Inter Miami - New England Revolution: Messi khốn khó, đua ngôi đầu căng thẳng (MLS)

Có tới 5 đội đang cạnh tranh nhau gay gắt ngôi đầu bảng xếp hạng miền Đông, trong đó New England Revolution cùng Nashville là những đối thủ lớn nhất của Inter Miami. Với tính chất quan trọng của màn so tài này, hai đội tung ra đội hình tối ưu. Trong đó, hàng công của đội chủ nhà gồm bộ ba Messi - Suarez - Berterame.

Messi (áo hồng) gặp nhiều khó khăn

Trong hiệp 1, các hậu vệ của New England Revolution đã làm tốt nhiệm vụ kiềm tỏa bộ ba tấn công bên phía Inter Miami. Siêu sao Lionel Messi gặp nhiều khó khăn khi không thể kết nối với các vệ tinh xung quanh. Hiệp 1 vì thế diễn ra với không nhiều cơ hội rõ rệt, cuối cùng kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, New England Revolution bất ngờ đẩy cao đội hình, tấn công chủ động. Hàng thủ Inter Miami bị dồn ép đã bộc lộ sơ hở, tạo điều kiện để Carles Gil mở tỷ số ở phút 56.

20 phút sau bàn thua, phải rất nỗ lực Inter Miami mới có bàn gỡ hòa nhờ công Berterame. Dù vậy, khoảng thời gian còn lại không đủ để đội chủ nhà có bàn thứ hai, qua đó chấp nhận kết quả hòa.

Tỷ số chung cuộc: Inter Miami 1-1 New England Revolution (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

Inter Miami: Berterame 76'

New England Revolution: Carles Gil 56'

Đội hình thi đấu

Inter Miami: St.Clair, Lujan, Falcon, Micael, Mura, De Paul, Ruiz, Allen, Messi, Suarez, Berterame

New England Revolution: Turner, Feingold, Kohler, Fofana, Sands, Gil, Raines, Yusuf, Yow, Turgeman, Miller