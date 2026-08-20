Quang Hải tin Đình Bắc sẽ phá lưới Thái Lan ở chung kết AFF Cup

🔥 Đình Bắc gạt chuyện ghi bàn, hướng đến mục tiêu lớn nhất

Tối ngày 19/8, ĐT Việt Nam đã vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết AFF Cup 2026 để giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan. Sau trận đấu trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc khẳng định chức vô địch mới là mục tiêu quan trọng nhất, trong khi Quang Hải dành những lời động viên đặc biệt cho đàn em.

Đình Bắc tiếp tục cho thấy nguồn năng lượng và tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết trong trận bán kết lượt về với Malaysia. Tiền đạo trẻ của ĐT Việt Nam tích cực di chuyển, tạo ra một số cơ hội nhưng chưa thể ghi tên mình lên bảng tỷ số đúng dịp sinh nhật mình.

Đình Bắc không đặt nặng chuyện ghi bàn

Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định anh không đặt nặng chuyện ghi bao nhiêu bàn thắng. Với cầu thủ này, thành công của ĐT Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. “Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho toàn đội. Tôi nghĩ việc tôi ghi nhiều hay ít bàn thắng không quan trọng. Nếu ghi được nhiều bàn thì tốt, nhưng chức vô địch mới là điều quan trọng nhất”, Đình Bắc chia sẻ sau trận đấu.

Tiền đạo của ĐT Việt Nam cũng nhấn mạnh sự đoàn kết giữa các cầu thủ và ban huấn luyện trước khi bước vào hai trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2026: “Tôi nghĩ bản thân tôi, anh em cầu thủ và ban huấn luyện luôn sát cánh bên nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Sau khi vượt qua Malaysia, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất là Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala, trước khi hai đội tái đấu ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.

⭐ Quang Hải tin Đình Bắc sẽ tỏa sáng

Nếu Đình Bắc không quá bận tâm về việc ghi bàn, Quang Hải lại dành những lời động viên đặc biệt cho người đàn em. Tiền vệ 29 tuổi đánh giá cao tinh thần thi đấu của Đình Bắc và tin rằng bàn thắng sẽ đến với cầu thủ trẻ trong những trận đấu phía trước.

“Đình Bắc nhiệt huyết, tạo nhiều cơ hội, thiếu chút may mắn thôi. Cậu ấy luôn cống hiến hết những gì bản thân có, luôn cháy hết mình”, Quang Hải nhận xét. Đội trưởng ĐT Việt Nam cũng cho rằng Đình Bắc không có lý do gì phải chịu áp lực sau khi chưa thể ghi bàn ở trận bán kết.

“Chắc chắn những trận sau, luôn hy vọng Đình Bắc sẽ có bàn thắng. Không có gì phải lo lắng cả, cậu ấy sẽ có những bàn thắng cho riêng mình”, Quang Hải khẳng định. Những lời chia sẻ của Quang Hải cũng cho thấy sự gắn kết trong nội bộ ĐT Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết. Với Đình Bắc, việc chưa ghi bàn không làm thay đổi mục tiêu mà anh hướng đến: cùng toàn đội giành chức vô địch.

🎯 Quang Hải sẵn sàng đá bất kỳ vị trí nào

Quang Hải cũng được hỏi về việc tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sân bên cạnh Hoàng Đức ở trận bán kết lượt về với Malaysia. Tiền vệ của ĐT Việt Nam khẳng định anh sẵn sàng đảm nhiệm mọi vị trí nếu được HLV Kim Sang Sik yêu cầu.

“Mỗi vị trí có vai trò khác nhau. Được giao nhiệm vụ tất cả anh em đều cố gắng hoàn thành tốt nhất để đóng góp cho đội tuyển. Khi nào tôi còn được góp mặt, thi đấu sẽ luôn cống hiến và thi đấu bằng hết khả năng dù ở vị trí nào”, Quang Hải chia sẻ.

Về trận chung kết với Thái Lan, Quang Hải đánh giá đây sẽ là cuộc đối đầu khó khăn và có nhiều yếu tố khó lường: “Một trận chung kết tính chất không thể so sánh năm nay với năm trước. Mỗi trận vô cùng kịch tính, chứa đựng nhiều rủi ro. Toàn đội phải chuẩn bị tốt nhất để hướng tới trận sân khách lượt đi”.

Quang Hải sẵn sàng đá ở mọi vị trí

✈️ ĐT Việt Nam lên đường sang Thái Lan

Ngay trong ngày 20/8, ĐT Việt Nam sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận chung kết. Lúc 12h45, thầy trò HLV Kim Sang Sik lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận lượt đi. Đây là trận đấu đặc biệt với một số thành viên ĐT Việt Nam, trong đó có Nguyễn Hai Long.

Hai năm trước, tiền vệ này từng ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về trên sân Rajamangala, giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng ngoạn mục và lên ngôi vô địch ngay trên đất Thái. Hai Long cho biết anh rất hạnh phúc khi tiếp tục có cơ hội cùng ĐT Việt Nam hướng tới chức vô địch AFF Cup.

“Đương nhiên rồi, cả đội đã ngồi theo dõi trận Thái Lan gặp Singapore để nghiên cứu đối thủ”, Hai Long chia sẻ. Tiền vệ sinh năm 2000 đánh giá Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất nhưng nhấn mạnh ĐT Việt Nam tuyệt đối không được phép chủ quan. “Lực lượng Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất, không vì thế mà chủ quan. Đã vào chung kết, đội nào cũng mạnh, phải tập trung thể hiện tất cả những gì mình có”, Hai Long nói thêm.