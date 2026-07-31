Vì sao 11 cầu thủ của một đội bóng ở Congo bị sét đánh, đội đối thủ không sao?

Tóm tắt nhanh: · 11 cầu thủ của một đội bóng ở Congo đã bị sét đánh và thiệt mạng trong một trận đấu, trong khi đội đối phương không hề hấn gì. · Sự việc này xảy ra năm 1998 và xung quanh đó có nhiều lời đồn về phép thuật phù thủy. · Một giả thuyết là loại giày mà các cầu thủ mang, nhưng chưa được chứng minh hay xác nhận.

Trận đấu kỳ lạ ở Congo

Một trận bóng đá diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo năm 1998 đến nay vẫn thường xuyên được nhắc đến bởi một sự cố khó tin: Sét đánh khiến 11 cầu thủ của cùng một đội thiệt mạng. Và khó tin nữa là đội đối phương thì an toàn một cách kỳ diệu.

Theo trang Independent, dẫn nguồn từ báo L'Avenir của Congo, và trang AOL, sét đánh xuống sân khiến 11 cầu thủ từ 20 đến 35 tuổi của đội Bena Tshadi thiệt mạng. Có 30 khán giả bị bỏng, theo BBC. Nhưng không cầu thủ nào của đội đối phương - là đội Basanga - bị sao cả.

Trận bóng này diễn ra ở tỉnh Kasai, và khi sét đánh thì tỷ số đang là 1-1.

Sét đánh xuống sân bóng đã gây ra tai họa. Ảnh minh họa: Carl Recine/ Getty Images.

Những lời đồn về phép thuật phù thủy

Ở nhiều nơi tại châu Phi, người dân vẫn tin vào phép thuật phù thủy. Không ít đội bóng thường thuê thầy phù thủy để cầu may mắn trước các trận đấu hoặc để "yểm bùa" đối thủ, theo Independent.

Vì vậy, sau sự cố sét đánh nói trên, nhiều người dân địa phương nghi ngờ rằng phù thủy có thể đã "nhúng tay" vào tai họa này. Có những lời đồn rằng đội Basanga được bảo vệ bởi một nghi lễ hoặc bùa chú nên không bị sét đánh.

Một "phù thủy" người Ghana xuất hiện trong trận Ghana - Anh ở World Cup 2026 (trận đấu có kết quả 0-0). Ảnh: Outlook India.

Thực tế có những khả năng nào?

Trong nhiều năm, nhiều giả thuyết đã được đưa ra.

Một trong số đó là loại giày mà các cầu thủ mang: Có những người cho rằng các cầu thủ của đội Basanga mang giày được làm chỉ bằng cao su hoặc nhựa, còn các cầu thủ của đội Bena Tshadi mang giày có đinh tán bằng kim loại có thể dẫn điện.

Tuy nhiên, về khoa học thì khả năng này khó xảy ra, vì chất liệu giày dép không tạo ra sự khác biệt trước sức mạnh của sét.

Có giả thuyết về giày bóng đá, nhưng các nhà khoa học cho rằng không chính xác. Ảnh minh họa: Ramsey Cardy/ Sportsfile/ Uefa/ Getty Images.

Cũng có giả thuyết về vị trí của các cầu thủ, ví dụ, các cầu thủ thiệt mạng có thể đã đứng gần vị trí sét đánh xuống hơn. Thế nhưng trong một trận bóng, sẽ thật khó hiểu nếu 11 cầu thủ của cùng một đội lại đứng gần một vị trí nhất định và cách xa 11 cầu thủ của đội đối phương.

Tóm lại, tính "chọn lọc" của vụ sét đánh trong trận bóng đá trên là vô cùng hiếm, dù Cộng hòa Dân chủ Congo nổi tiếng là "thủ đô sét" của thế giới, sét xảy ra rất thường xuyên.

Và đến giờ, vụ việc sét đánh nói trên vẫn là một bí ẩn chưa thể được giải thích, và sự kiện đó cũng là một trong những lý do mà FIFA hiện có quy định rất chặt chẽ về việc hoãn các trận đấu nếu có nguy cơ xảy ra thời tiết cực đoan.