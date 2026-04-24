VFF ra quyết định quan trọng vào ngày 13/5

Trong cuộc họp Ban Cấp phép lần thứ nhất năm 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành rà soát toàn diện công tác cấp phép cho các CLB tham dự hệ thống giải chuyên nghiệp và sân chơi cấp CLB của AFC mùa 2026/27.

Ảnh: Như Đạt

Các tiêu chí then chốt gồm chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính, pháp lý và nhân sự hành chính được xem xét kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuẩn hóa theo quy định.

Đáng chú ý, Ban Cấp phép nhấn mạnh các điều kiện bắt buộc như HLV trưởng phải có bằng PRO, cơ sở hạ tầng đạt chuẩn và không tồn tại công nợ quá hạn. Những CLB không đáp ứng đầy đủ quy định của VFF và AFC sẽ không được cấp phép, đồng nghĩa mất quyền tham dự giải dù đủ điều kiện chuyên môn.

Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đánh giá thực trạng đào tạo trẻ tại một số CLB như Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa và Đồng Nai. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phát triển cầu thủ trẻ, tạo nền tảng bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch thí điểm cấp phép cho các CLB bóng đá nữ theo lộ trình của AFC. VFF dự kiến triển khai hai giai đoạn thử nghiệm trước khi áp dụng chính thức từ năm 2027, hướng tới việc chuẩn hóa hệ thống giải nữ từ mùa 2028.

Theo kế hoạch, ngày 8/5/2026, Ban Cấp phép sẽ quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải VĐQG 2026/27 và ngày 13/5/2026 sẽ quyết định cấp phép cho các CLB tham dự giải đấu cấp CLB AFC mùa giải 2026/27.