VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu tiêu cực

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

VFF phạt nặng 5 cầu thủ thi đấu tiêu cực

Sự kiện: Hậu trường bóng đá Việt
XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 69 70 71 7273

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa kỉ luật 5 cầu thủ U19 Bê Tông 26 Gia Lai vì hành vi thi đấu không đúng năng lực ở vòng loại U19 Quốc gia 2026.

Theo đó, VFF thông báo phạt 3 triệu 750 nghìn đồng với Trần Quang Duy, Trương Phú Quý; phạt 2,5 triệu đồng với Trần Triệu Duy Khoa, Đinh Duy Báo và Nguyễn Công Thuận. Toàn bộ 5 cầu thủ bị cấm thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia vì hành vi "thi đấu không đúng khả năng" và "làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam"

Nguyễn Công Thuận là thủ môn và các cầu thủ còn lại đều tham gia thi đấu trong các trận vừa qua của U19 Bê Tông 26 Gia Lai. Ở vòng loại năm nay, Bê Tông 26 Gia Lai nằm ở bảng C cùng Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Huế.

Nhiều cầu thủ U19 Bê Tông 26 Gia Lai bị cấm thi đấu

Nhiều cầu thủ U19 Bê Tông 26 Gia Lai bị cấm thi đấu

Qua 4 trận thi đấu, Bê Tông 26 Gia Lai chưa có được điểm nào, toàn thua 4 trận với hiệu số -15. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 trận toàn thắng. Một số trận đấu của U19 Bê Tông 26 Gia Lai diễn ra với dấu hiệu bất minh.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: "Đây là một động thái cần thiết và đúng đắn, thể hiện quyết tâm của Liên đoàn trong việc loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, bảo vệ sự trong sạch, công bằng và sự phát triển lành mạnh của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là với bóng đá trẻ.

Việc xử lý nghiêm các sai phạm một lần nữa khẳng định thông điệp mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kiên định thực hiện. Điều này được thể hiện rõ qua các quyết định kỷ luật nghiêm khắc tại vòng loại giải U19 Quốc gia 2025/26".

Trước đây, VFF thường xuyên ra các án phạt nặng với nhiều đội bóng ở giải trẻ do các hành vi thi đấu "không đúng khả năng" làm ảnh hưởng đến kết quả của giải đấu cũng như hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên1 69 70 71 7273
Hoàng Đức xúc động nhận Quả bóng vàng Việt Nam, hết lời khen Đình Bắc
Hoàng Đức xúc động nhận Quả bóng vàng Việt Nam, hết lời khen Đình Bắc

Tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được xướng tên ở hạng mục cao quý nhất, Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đây là lần...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 22:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Hậu trường bóng đá Việt Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN