Văn Thanh nghẹn ngào nhớ cha trong ngày cưới

Trong phần phát biểu trên sân khấu, Văn Thanh không kìm được nước mắt khi nhớ về cha. Anh nói dù bố không còn bên cạnh, anh tin ông vẫn đang dõi theo và chúc phúc cho vợ chồng anh từ trên cao. 'Chúng con xin hứa sẽ luôn yêu thương, trân trọng và chung thủy với nhau', anh nhắn nhủ người cha quá cố.

Khi gửi gắm tình cảm tới cô dâu, chú rể nhiều lần nghẹn ngào. Anh cảm ơn cô dâu đã lựa chọn mình và cho biết cuộc sống hôn nhân sẽ không chỉ có niềm vui mà còn có nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, anh hứa sẽ luôn nắm tay vợ để cùng nhau đi hết con đường phía trước.

Văn Thanh - Bích Hạnh tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai chuyện tình. Trước khi tổ chức hôn lễ tại Hà Nội, họ đã làm đám cưới tại quê cô dâu ở Ninh Bình, hôm 12/5. Lễ dạm ngõ được tổ chức tại tư gia nhà gái từ 26/2.

Sau khi trao nhẫn đính kết, Văn Thanh nở nụ cười rạng rỡ. Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đứng bên cạnh người mình yêu thương trong ngày trọng đại.

Cặp vợ chồng cùng thực hiện nghi thức tưới cây, gửi gắm mong ước về một cuộc hôn nhân đơm hoa kết trái, ngày càng gắn bó và hạnh phúc.

Cô dâu diện đầm cưới bồng bềnh phong cách quý tộc, trong khi chú rể chọn tuxedo bảnh bao, chào khán giả trong tiếng nhạc du dương về hạnh phúc lứa đôi.

Trước đó, khi được bố dẫn lên lễ đường, cô dâu Bích Hạnh cũng không ngừng xúc động.

Cô rơm rớm khi bố trao tay cho chồng, gửi gắm về việc cả hai sẽ luôn yêu thương, đồng hành và bảo vệ nhau.

Vợ chồng Văn Thanh cùng bố mẹ hai bên gia đình.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996. Anh gia nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023, sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL. Hậu vệ người Hải Dương góp công lớn vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân Cup các CLB Đông Nam Á 2024 - 2025 của đội bóng ngành công an. Hồi đầu tháng 6, Văn Thanh gia hạn hợp đồng tới năm 2028 với CAHN.

Người đẹp Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, là hot gymer. Bích Hạnh hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh.

Vợ chồng Văn Thanh thử độ hiểu nhau trong đám cưới. Video: Tùng Đinh

Ảnh: Tùng Đinh